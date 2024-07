FOTO Novi Audi A4 brani utvrdu benzinaca i dizelaša te postaje A5. Znamo i kad stiže u Hrvatsku

Audi je premijerno predstavio novi A5 u limuzinskoj i karavanskoj, odnosno Avant izvedbi. Nasljednik ikone premium segmenta u ponudu ulazi 30 godina nakon prvog Audi A4 modela. Naime, upravo nova generacija modela A4 sada nosi naziv Audi A5. Novi A5 modeli ujedno predstavljaju i početak buduće generacije s motorima na unutrašnje izgaranje. S proširenjem ponude modela, Audi AG provodi restrukturiranje naziva svojih vozila pri čemu su brojke razlikovni elementi, pa će parni brojevi označavati električne modele, a neparni modele s motorom na unutrašnje izgaranje. Upravo je tako debijem najnovije generacije i Audi A4 dobio naziv Audi A5. U Hrvatskoj bi se novi A5 modeli trebali početi prodavati krajem srpnja, kada će biti poznate i cijene. Prvi automobili u prodajnim se salonima očekuju krajem godine. Početak prodaje sportskog S5 modela na našem tržištu očekuje se najesen. Novitet se diči izoštrenim dizajnerskim linijama i savršenim proporcijama. Proizvodit će se u Neckarsulmu, a gamu ovog modela srednje klase činit će četiri varijante: A5 i S5 Limousine te A5 i S5 Avant. Ove su verzije prvi modeli koji će biti predstavljeni na platformi PPC (Premium Platform Combustion).

Foto: Audi

Novi su modeli od prethodnika duži i širi. Audi također proširuje njihovu serijsku opremu, čime je novi Audi A5 pozicioniran u segment više srednje klase. S tim je usklađeno i novo korisničko iskustvo koje se temelji na 1.2 verziji E arhitekture elektronike. Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i koristi se OLED tehnologijom. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita vidljive dijagonale zaslona od 11,9'' i MMI dodirnog zaslona od 14,5''. Audi svoju digitalnu pozornicu za putnike sprijeda nadopunjuje opcijskim MMI zaslonom za suvozača od 10,9'', koji je integriran u dizajn instrumentne ploče. Novi A5 ima head-up zaslon s mogućnošću konfiguriranja, a vozači prvi put imaju mogućnost upravljanja vozilom i funkcijama infotainment sustava putem head-up zaslona.

Foto: Audi

Učinkoviti motori obitelji Audi A5 pokrivaju veliki raspon: od konvencionalnih modela ulazne razine do komfornih verzija za veće udaljenosti i dinamičkih sportskih vozila. Početni motor je 2,0 TFSI sa 150 KS, a isti motor dostupan je i u opciji s izlaznom snagom od 204 KS. Ovaj TFSI motor opremljen je turbopunjačem s turbinom varijabilne geometrije (VTG) i radi s izmijenjenim procesom izgaranja koji je posebno štedljiv pod djelomičnim opterećenjem. Turbo s četiri cilindra dostupan je s mjenjačem s dvije spojke. Ulazna varijanta dostupna je s pogonom na prednje kotače dok je varijanta od 204 konja dostupna uz pogon na prednje kotače ili quattro pogonom s ultra tehnologijom. 2.0 TDI s također 204 konjske snage postavlja nove standarde u modelu A5 zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Ovaj dvolitreni motor razvija moment od 400 Nm između 1750 i 3250 o/min. 2.0 TDI dostupan je s mjenjačem s dvije spojke te pogonom na prednje kotače ili quattro pogonom s ultra tehnologijom. Za povećanje učinkovitosti i komfora, motor je djelomično elektrificiran s pomoću novog 48 V sustava MHEV plus. S5 je sportsko vozilo koje se temelji na 3.0 l V6 TFSI motoru snage 367 KS i optimiziranom procesu izgaranja. Prvi put ima turbopunjač s varijabilnom geometrijom turbina (VTG) i tehnologijom MHEV plus. Revidirani S tronic mjenjač s dvije spojke u modelu Audi S5, dizajniran za veći okretni moment, također smanjuje masu na prednjoj osovini i poboljšava agilnost. Djelomična elektrifikacija s pomoću novog 48V sustava MHEV plus smanjuje emisije CO2 preko komponenti elektrificiranog pogona i odličnih performansi rekuperacije. Serijska upotreba quattro sport diferencijala s vektorskom raspodjelom okretnog momenta u kombinaciji s prilagodljivim pogonom na sve kotače prilagođena je za bočnu dinamiku na najvišoj razini.