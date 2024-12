FOTO Isprobali smo trenutno najpopularniju čokoladu na svijetu! Evo što su o njoj rekli naši kušači

''Dobar dan, imate li možda Dubai -'', nisam ni uspjela dovršiti do kraja rečenicu kada me ljubazna prodavačica u zagrebačkom Zapruđu pretekla. ''- Čokoladu? Naravno, svi pitaju za nju, evo vam je tamo na polici''. Taj razgovor apsolutno upriličuje koliko je Dubai čokolada viralna i popularna čak i kod hrvatskih kupaca. Jedna od trgovina koja nudi tu čokoladu su i Deliiicije, i to po relativno niskoj cijeni s obzirom na ostale koje smo imali prilike čuti - sedam eura za 93 grama.

Deliciiije, naime, nudi Dubai čokoladu turskog proizvođača Ülkera, a posebnost ove čokolade je u tome što, osim što sadrži pistaciju kao punjenje, ima i kadaif - tradicionalne turske rezance koji se rade od vode i brašna, a teksturom su vrlo hrskavi. Količina od 93 grama ne izgleda puno - zapravo je iznenađujuće sićušna - ali je prava mala kalorijska bomba od čak 498 kalorija.

Šećera je pak čak 48 grama, dok je masti 34 grama. Međutim, može posebno iznenaditi što je Milka čokolada na tu gramažu ima otprilike isti broj kalorija, i čak 10 grama šećera više.

Foto: Privatna arhiva

S obzirom da nisu ni novinari imuni na trendove, ali ni na čokoladu, ne čudi što smo za ovo testiranje imali čak osam kušača. Od apsolutnih fanatika i zaljubljenika u čokoladu pa do onih koji će čokoladu zadnju odabrati, bilo je apsolutno svega, a velikoj većini čokolada se ne uzimajući cijenu u obzir i svidjela.

- Izgled i tekstura su mi zanimljivi, slatkoća mi je taman, ali nikako ne vrijedi tih novaca. Mislim da se previše pompe dignulo oko sasvim obične čokolade. Inače, nisam ljubitelj nikakvih čokolada s punjenjem, ali ova mi je čak i fina, kupila bih je svakako ponovno, no ne bih zbog cijene jer je previsoka - kaže naša prva ispitivačica, a na pitanje bi li probala i viralne fritule s Dubai čokoladom koje se nude na zagrebačkom Adventu, odgovara s odlučnim - ''naravno da bih!''

Fritule s Dubai čokoladom bi probala i naša druga ispitivačica koja pak govori da je očekivala znatno hrskaviju teksturu i intenzivniji okus, ali je i unatoč tome pozitivnih dojmova. Ipak, ne bi je ponovno kupila, za razliku od naše četvrte ispitivačice koju je Dubai čokolada oduševila.

- Čokolada Dubai od sedam eura? Isprva sam pomislila da je u pitanju još jedan precijenjeni marketinški trik. Loša iskustva s takvim "premium" proizvodima učinila su me skeptičnom, ali znatiželja je učinila svoje. I, priznajem, iznenadila me. Ta kombinacija okusa, gdje se egzotika susreće s poznatim, zapravo je prilično dojmljiva. Hrskavost koja prati zalogaj pruža ugodan osjećaj, a slatkoća – koja je, kažu, mnogima bila kamen spoticanja – meni nije smetala. Dapače, gotovo pa savršeno odmjereno. Jedna od boljih čokolada s kojom sam se susrela u novije vrijeme. Ali onda se vratimo na stvarnost: sedam eura. Lijepo iskustvo, svakako, no drugi put ću radije uložiti u nešto dugotrajnije od tri zalogaja - objašnjava. E, sad dolazi obrat. Dva naša ispitivača čak su napravila i neugodan izraz lica dok su probavali Dubai čokoladu! Oboje kažu da ih je dosta neugodno iznenadio okus.

- Totalno neki nedefinirani okus, što je to? Meni osobno ne odgovara - kaže naš ispitivač koji je inače velik ljubitelj čokolade, ali ova mu jednostavno nije sjela. Iskustvo isprobavanja ove čokolade ne bi ponovila i još jedna naša ispitivačica koja inače odgovorno tvrdi da bi mogla cijeli život provesti na slatkišima.

- Ovo je možda i najveće razočaranje ikad. Obožavam pistaciju, o čokoladi da ni ne pričamo, ali ovo mi jednostavno nije ukusno. Naravno, tu je i faktor cijene, ali ovo jednostavno nikad ne bih kupila. Osim što ni okusom nije bogata, ostavlja i neki čudan aftertaste - objašnjava nam ispitivačica. ''Vrh'' je pak ova čokolada bila našem drugom ispitivaču koji kao jedini minus navodi cijenu. Razina hrskavosti, kremoznosti i sastojaka apsolutno mu je bila savršena, a jako je nahvalio i miris čokolade, navodeći da bi ovo bila jedna od onih čokolada kojom bi se povremeno ''počastio.

- Bila bi savršena da joj nije cijena toliko visoka. Sviđa mi se kombinacija kremaste i hrskave teksture, pistacija uvijek paše uz čokoladu, ali kad znam cijenu onda mi okusni pupoljci baš i ne rade - naveo je, a ''repete'' je tražio još jedan naš ispitivač.

- Pistacija je super, želim još! Jedino primjećujem da je malo suha, ali je inače ovo super kombinacija. Čokolade je taman dovoljno, a sad me zanima i ova kombinacija na adventu. Kad bih usporedio, definitivno je bolja od varijanti klasičnih Milki, ali ne opravdava toliku cijenu - navodi.