Most između želja i mogućnosti: Baby Jeep kao blagi hibrid je najzanimljiviji

Nakon električne izvedbe, a zatim i one pokretane benzinskim motorom, Jeep je Avengeru podario i blagohibridni pogon. Avenger ICE 1,2 MHEV od nedavno je u Hrvatskoj, isprobali smo ga u najbogatijoj Summit inačici. Podrazumijeva naprednu tehnologiju, dosta stavki opreme zadužene za veći komfor, sigurnost i povezivost u automobilu, uz već poznate Jeepove adute: upečatljiv izgled, robusnost, prostranost, dobre vozne osobine. Ovaj blagi hibrid svojevrsni je most između električnog modela kojeg diktira Europska unija i benzinca koji je draži kupcima. Avengerova početna cijena jest 22.790 eura i odnosi se, naravno, na čistog benzinca. Benzinac, pak, obogaćen blagohibridnom tehnologijom, odnosno s prvom stepenicom elektrifikacije koja podrazumijeva mali elektromotor, 48V, stoji 25.390 eura. Testnom primjerku cijena iznosi 33.640 eura, no on ima izdašnu serijsku opremu i još nekoliko stavki s popisa dodatne. Primjerice, dodatno je na njemu metalik Ceramic boja, krov u drugoj boji, paket Infotainment, paket Leather&Winter... I s tom cijenom Avenger je osjetno jeftiniji od potpuno električne verzije, a kudikamo je praktičniji.

Prednost blagog hibrida je u tome što smanjuje emisije ugljikova dioksida, a time i državna davanja. Avenger MHEV najprije kreće na struju, a može i voziti samo pokretan električnom energijom – prvenstveno zahvaljujući dobroj koncepciji pogona i odličnom 6-stupanjskom mjenjaču koji benzincu i elektromotoru omogućava da rade i zajedno i odvojeno. U praksi, ovaj Avenger radi poput punog hibrida. Stoga su trocilindarski benzinac i taj mali elektromotor od 28 KS (njegova je baterija od 0,9 kWh ispod sjedala, pa ne ugrožava prtljažnik) za gradske uvjete vožnje dobitna kombinacija. Tada i do 50% vožnje odradi isključivo na struju. Inače, elektromotor benzincu pomaže kod ubrzanja i međuubrzanja. Na otvorenoj cesti, pak, oslanjate se većinom na benzinca, pogotovo je to slučaj na autocesti. Razvija 100 KS pri 5250 o/min. Postiže maksimalnih 184 km/h.

Tijekom testiranja u prosjeku nam je Avenger MHEV trošio 5 l/100 km, što je odličan rezultat. Lako je njime upravljati, preglednost je izvanredna, vozač u svakom trenutku zna gdje su mu uglovi, pa čak i ako je manje vješt za volanom. Oko volana, pak, skladno su grupirane sve bitnije komande, na samom kolu upravljača su i komande za izmjene stupnjeva prijenosa, da su pri ruci kad vozač to poželi odraditi sam. Iako u dužinu mjeri tek 408,4 cm – kažemo tek, jer konkurenti su nešto duži – u interijeru se nedostatak centimetara ne osjeti. Barem ne na prednjim sjedalima, na kojima prostora ima sasvim dovoljno, i u prtljažniku koji je zapreminom od 380 litara prosječan, ali zahvaljujući pravilnom obliku u njega stane dosta toga. Na stražnjim sjedalima ipak je manje komforno. Dodatan adut Avengeru su pretinci i police – ima ih doslovno posvuda po automobilu i jako su praktični. Zanimljiv je veliki pretinac u dnu središnje konzole, tamo gdje bi inače trebao biti mjenjač. Trebao, jer ga zapravo nema. Stupnjevi automatskog mjenjača su četiri tipkice: za parking, neutral, vožnju naprijed i unatrag. Nije loše rješenje, s aspekta dodatnog prostora, ali trebalo nam je neko vrijeme da se naviknemo na te tipkice umjesto ručice mjenjača. Vozaču je na raspolaganju i izbornik modova vožnje (blato, pijesak, snijeg, sport, normal i eco), da se prilagodi stanju podloge. Zadnja tri moda, naravno, utječu i na postavke motora. Valja ovdje reći da baby Jeep nije nemoćan izvan asfalta – od tla je odignut 20 cm, prevjesi su mu kratki, modovi vožnje za grublje podloge dobro odrađuju posao.

Nadalje, instrumentna ploča elegantna je i pregledna, dodirni zaslon multimedije također, mada veličinom nije baš raskošan (10,25“). Pohvalno je što su komande klimatizacije izdvojene na zasebne, fizičke tipke ispod multimedije, jer je to puno praktičnije i sigurnije, nego da je sve na jednom dodirnom zaslonu. Razina opreme Summit obuhvaća, među ostalim, 18“ alu naplatke, el. podešavanje prozora, kameru za vožnju unazad, način odabira vožnje po terenu, el. podesive i grijane retrovizore, parkirne senzore, automatski klima-uređaj, bežično punjenje mobitela, automatska svjetla, potpuni paket sigurnosnih sustava. Vizualno, pravi je Jeep, gradski terenac, posebno zahvaljujući karakterističnoj prednjoj maski, kutijastom profilu i kratkim prevjesima. Stavimo li na hrpu i sposobnost svladavanja težih terena, nedostatak integralnog 4x4 pogona, isprobani automobil svrstat ćemo u kompaktne SUV modele. To je, opet, najtraženiji segment, dakle dobitna kombinacija za Jeep koji se, usput rečeno, s Avengerom može pohvaliti i titulom europskog automobila godine 2023.