Bliži se vrijeme sezonske izmjene guma. Ili ipak zimu možete izgurati na cjelogodišnjima?

Pred termin svake sezonske izmjene guma među vozačima koji su u potrazi za novim gumama javlja se ista dilema – koristiti zimi zimske, a ljeti ljetne ili se, pak, odlučiti za cjelogodišnje gume. Koja je opcija bolja, a koja jeftinija? I tko si uopće može dopustiti zimu provesti na cjelogodišnjim gumama, koje su zapravo kompromis između prave zimske i ljetne gume? Odgovor na ovo posljednje pitanje nekad je bio jednostavan te se cjelogodišnja guma mahom savjetovala vozačima koji voze u toplijim dijelovima zemlje, u Dalmaciji, potom onima iz Istre, a sve uz pretpostavku da kroz zimu nemaju potrebu voziti krajevima sa zasniježenom cestom. No, blage zime ta su promišljanja donijele i dublje, u kontinentalnu Hrvatsku, gdje također raste broj vozača koji se odlučuju prijeći na cjelogodišnje gume. To, prije svega, mogu oni koji stanuju i rade u gradovima čije se ulice – u slučaju snijega – učinkovito čiste od snijega i leda.

Zadnjih godina, primjerice, u metropoli pošteni snijeg nismo vidjeli. Iznimka je bilo tek Sljeme, na koje je preporuka u snježnim uvjetima ne ići bez zimske opreme. No, ako gore ne planirate ići automobilom, niti ćete ove zime automobilom krenuti put nekog od europskih skijališta, ubrajate se u vozače koji zimu mogu uspješno izgurati i na cjelogodišnjim gumama. Jasno, pritom valja imati na umu da cjelogodišnja guma nema (sve) osobine zimske gume i da nisu sve cjelogodišnje gume jednko kvalitetne. Uostalom, niti ne koštaju jednako. Generalno govoreći, vodu će ispod sebe u velikoj većini slučajeva cjelogodišnja guma tjerati dobro, na poledici će biti korektna, no od vozila ispred valja držati propisani razmak jer je put kočenja kod cjelogodišnje gume obično dulji nego kad u hladnijim uvjetima, na hladnoj cesti, vozite na zimskim pneumaticima. Govorimo li o uštedi, tu je stvar relativna te ovisi prvenstveno o tome koje gume kupite. Birajte one koje su na testovima bolje ocijenjene u rubrici trošenja. Naime, dok drugi vozači izmijene dva seta guma, vozač na cjelogodišnjim gumama čitavu će godinu voziti na istom setu pa će se te gume brže i potrošiti, posebno ako su sklone brzom habanju.



Popularnost cjelogodišnjih guma posljednjih je godina u vidljivom porastu, pokazuje izvještaj Europske udruge proizvođača guma i gumenih proizvoda (ETRMA). Tome su pridonijele prvenstveno svestranost i praktičnost cjelogodišnjih guma, njihova uključenost u originalnu opremu novih automobila, a i promjene europskih propisa. Naime, posljedica toplijih zima jest smanjenje snježnih i zaleđenih uvjeta na cestama, a kiša i crna poledica postaju sve češće. Promijenjeni zimski uvjeti dovode do veće potražnje za gumama koje se najbolje ponašaju u mokrim i zaleđenim uvjetima, a ne više na snijegu. Propisi za upotrebu zimskih guma razlikuju se s obzirom na tržište. Neke zemlje zahtijevaju upotrebu zimskih guma samo u određenim vremenskim uvjetima, a druge u točno utvrđenom razdoblju. Osim toga propisi se razlikuju i u definiciji zimske gume. Najčešće se zemlje oslanjaju na oznaku M + S (blato i snijeg – „mud and snow“), pa tako i Hrvatska, a neke države zahtijevaju gume sa zimskim simbolom 3PMSF. Neke zemlje, npr. Estonija, Francuska, Njemačka i Švedska, već su promijenile zakonodavstvo i prikladnima za zimske uvjete označiti samo one gume koje nose 3PMSF, odnosno simbol pahuljice u planini s tri vrha. Taj simbol u usporedbi s oznakom M + S jamči da guma zadovoljava i zahtjevnije kriterije za vožnju u zimskim uvjetima. Takva regulacija za vozača podrazumijeva upotrebu najmanje dvaju kompleta guma. Dakle, ovisno o tome gdje se zimi vozite ili to planirate činiti, valja pripaziti na simbole na gumama. Ikona 3PMSF-a označava da su ti pneumatici izrađeni iz posebne gumene smjese koja ostaje mekša i u hladnijim uvjetima, što gumama omogućuje da bolje prianjaju na snijegu i cestama prekrivenim ledom. Iako nije svaka cjelogodišnja guma dizajnirana za teške zimske uvjete vožnje, oznaka 3PMSF koja se nalazi na nekima od njih znači da će te gume pružiti bolje prianjanje od standardnih cjelogodišnjih guma.