Putujete u Njemačku ili Francusku? Zimske gume su obavezne od 1. studenog, evo kako se označavaju

Prema europskim propisima od 1. studenoga 2024. automobili trebaju biti opremljeni isključivo zimskim gumama 3PMSF, koje na boku imaju dvije oznake: alpski simbol i M+S. Takve gume su na tržištu već više od deset godina i smatrale su se za ‘prave’ zimske gume, za razliku od guma sa samo jednom oznakom: M+S, što je obilježje univerzalnih guma, koje se u žargonu zovu ‘polu-zimske’. Ali takve gume udovoljavale su europske propise za zimsku opremu samo do 31. listopada 2024.

Novi će propisi za zimsku opremu automobila od 1. studenoga 2024. vrijediti na zimskim dionicama u Njemačkoj i Francuskoj, zasad ne i u ostalim zemljama EU-a, uključujući Hrvatsku vrijede stari propisi, piše Autonet. U Austriji su također upozorili na pravila od 1. studenog. Austrijski auto moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na cestama ARBÖ upozoravaju vozače motornih vozila da od petka, 1. studenoga 2024. godine u Austriji, prema zakonskim propisima, osobni automobili u prometu moraju imati na kotačima postavljene zimske gume. Navedena obveza odnosi se i na osobne automobile s “lakom” ili “teškom” prikolicom, kao i manja teretna vozila, ističe ÖAMTC. Isti izvor upozorava da zakonodavac propisuje obveznu zimsku opremu od 1. studenoga ove do 15. travnja sljedeće godine.

Iz ARBÖ-a ukazuju na važnost “pravila 4”: "Također je važno osigurati da dobro poznato pravilo 4 (op. a. četiri iste zimske gume, kao i minimalni profil od 4 mm), bude u praksi doista primijenjeno kako bi vozilo bilo ispravno i sigurno na cesti“. Kao alternativu zimskim gumama zakonodavac je predvidio i kombinaciju ljetne gume s lancima na najmanje dva pogonska kotača. To je samo dozvoljeno u slučaju, kako izvještava ÖAMTC, ako je cesta prekrivena snijegom ili ledom općenito prolazna ili gotovo prolazna.

Zakonodavac je za one koji se ne pridržavaju obvezne odluke o zimskim gumama predvidio izuzetno stroge kazne. Prometna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja u vožnji austrijskim cestama na kotačima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 5.000 eura, u slučaju da su tim činom u opasnost dovedeni drugi sudionici u prometu. Ako to nije slučaj, onda kazna za nepridržavanje odredbe o obvezno postavljenim zimskim gumama iznosi 60 eura. Onaj tko tvrdoglavno ne želi staviti ni zimske gume niti lance za snijeg, može računati i na to da će policija, zbog sigurnosti prometa, njegovo osobni automobil udaljiti iz prometa.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se gume M+S ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim na postavljanje na pogonske kotače.

Zimske gume 3PMSF na automobilu, u zimskom periodu korisne su svim uvjetima, a posebice kad je asfalt hladan i navlažen. Naime, ljetne gume znatno smanjuju mogućnost prianjanja na asfalt već pri temperaturama nižim od +7 Celzijevih stupnjeva, a M+S ispod 0°C, posebice na vlažnom asfaltu.

Zimske gume nisu važne samo za pouzdanu vožnju po snijegu nego i za sigurnost u vožnji po hladnoj zimskoj podlozi. Osmišljene i napravljene su naime za vožnju u zimskim uvjetima kad je za sigurnost iznimno važno bolje prianjanje i bolje vladanje vozilom.

Zimske gume 3PMSF imaju gaznu plohu prilagođene geometrije, s uzdužnim, poprečnim i kosim utorima, te lamelarnom strukturom prianjajućih blokova, a izrađena je od mekšeg materijala, s velikim udjelom dobro prianjajuće silike. Time osiguravaju dobru drenažu vode i snijega između kolnika i gazne plohe te bolje prianjaju od M+S, a posebice ljetnih, smanjujući rizik proklizavanja i gubitka kontrole na hladnom i skliskom kolniku.

Zimske gume u zimskim uvjetima zaustavni put skraćuju za 50 posto u usporedbi s ljetnim i 20 posto u usporedbi s M+S. Stoga onima koji zimi voze zimskim dionicama savjetujemo da automobile opremaju isključivo zimskim gumama 3PMSF, bez obzira na to što u Hrvatskoj još nisu obvezne. A ako putuju u Njemačku ili Francusku to treba biti obveza. Kazna za nepropisnu zimsku opremu na automobilu je 75 eura, a ako se prouzroči nesreća iznosi i do 5000 eura.

Značenje kratica:

3 PMSF – 3 Peak Mountain Snow Flake (3 planinska vrha snježna pahulja)

M+S – Mud+Snow (blato+snijeg)

Zimske dionice u Hrvatskoj:

839,2 km autocesta

1863,3 km državnih i županijskih cesta

68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek te luke i rafinerije Sisak

