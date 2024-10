Zabranjene gume koje su u Hrvatskoj jako popularne, kazne i do 120 eura: 'Dovoljno je da naletiš na klizav dio...'

Od 1. listopada u Njemačkoj su promijenjeni propisi o zimskim gumama, koji se odnose na sve ceste u zimskim uvjetima vožnje. Od tada su kao zimske gume priznate samo gume s alpskim simbolom (planina s tri vrha i pahuljicom).

To vrijedi i za gume za sva godišnja doba. Od tog datuma gume s oznakom M+S (op.a. što znači Mud and Snow, odnosno blato i snijeg) više se ne smiju koristiti u zimskim uvjetima na cestama. Inače, radi se o gumama koje su vrlo popularne u Hrvatskoj, naglašava Blic. Kako je priopćio ADAC, najveći njemački i europski automobilski klub, gume koje imaju samo simbol M+S od prvog dana listopada više nemaju status zimskih guma i vožnja s njima bit će kažnjena.

Simbol M+S zamijenjen je alpskim simbolom još 2018. godine, ali je prijelazno razdoblje isteklo ove godine. Ako imate gume koje nose samo oznaku M+S (a nemaju alpski simbol), one se ne smiju postavljati za nadolazeću zimsku sezonu u Njemačkoj. Kazna za korištenje (samo) M+S guma iznosi 60 eura. U slučaju prometne nesreće, taj se iznos povećava do 120 eura, a upitno je kolika bi šteta bila pokrivena osiguranjem.

Ako do nesreće dođe zbog nedostatka zimskih guma, moguće je da osiguranje isplati samo djelomičnu odštetu, ističe ADAC. "M+S nisu zimske gume. To su zapravo poluzimske gume. To godinama sustavno naglašavam i javno ponavljam, ali nitko me nije slušao. Čak sam i policiji nekoliko puta ukazivao na važnost toga, a sada je stigla potvrda", naglasio je za RTL profesor prometa Željko Marušić.

"Svi trebaju znati da je u prometu dovoljan jedan trenutak nepažnje, dovoljno je naići na klizav dio s neodgovarajućim gumama. Nažalost, ovdje je situacija puno gora nego u Njemačkoj i većini zemalja EU. Do sada su priznavali M+S kao zimske gume koje su deset puta sigurnije zimi od ljetnih s dubinom profila od 4 mm, dok mi s lancima u prtljažniku (kakav apsurd?!) i dalje to priznajemo kao legalnu zamjenu za zimske gume", dodaje.

