Banka poslala važno upozorenje svojim klijentima: Ovim karticama od danas više ne možete plaćati

Zagrebačka banka poslala je obavijest svojim korisnicima da od danas više neće moći koristiti postojeće Visa kartice, te su im dostavljene nove Mastercard kartice. Korisnici su upozoreni da je važno aktivirati nove kartice do danas kako bi mogli nastaviti nesmetano obavljati kupnje i plaćanja.

U obavijesti, koja je poslana svim korisnicima koji imaju Visa kartice, banka navodi da je zamjena nužna, a svi koji nisu aktivirali nove kartice neće moći koristiti tekuće usluge.

Za korisnike koji još nisu aktivirali svoje Mastercard kartice, postoji nekoliko opcija. Kartice mogu aktivirati putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva, ili osobnim dolaskom u poslovnicu banke. Time će korisnici osigurati nesmetan pristup svim funkcionalnostima kartica, uključujući obavljanje online i fizičkih transakcija.

Za korisnike koji već posjeduju karticu, prijelaz na novi sustav bit će transparentan i jednostavan. Banka preporučuje aktivaciju kartica čim prije kako bi izbjegli bilo kakve probleme s plaćanjem.