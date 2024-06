UŽIVO Krenula biciklijada iz Zagreba: Sudjeluju otkačena vozila, a na start stigli djedovi, bake i djeca

* U subotu, 15. lipnja, održava se 42. izdanje najstarije sportske manifestacije u Hrvatskoj

* Večernjakova biciklijada starta danas u 10 sati sa zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana, otkuda će karavana krenuti na 21 kilometar dugu rutu kojoj je cilj na samoborskom Vugrinščaku

* Ondje vas očekuje cjelodnevna zabava, ali i gledanje utakmice Španjolska – Hrvatska te koncerti Zaprešić Boysa i Elementala

Tijek događaja

9:57 Došla je i obitelj Herman, koja svake godine oduševi sa svojim zanimljivim originalnim modelima bicikla. Ove godine, kao i prošle, sudjeluje i najmlađa članica obitelji Herman, Laura. Ona će se voziti u prikolici djedova bicikla.

Foto: Hana Ivković

9:55 Uskoro kreće start 42. izdanja Večernjakove biciklijade.

9:53 Emil (74) pohvalio nam se da do sada nije propustio nijednu Večernjakovu biciklijadu, inače najstariju sportsku manifestaciju u Hrvatskoj.

Foto: Dario Topić

9:52 Tomislav Peček svoj je bicikl gradio godinu i pol godina. Za svoju "zvijer" od 30 kilograma djelove je nabavljao iz cijelog svijeta. "Ovo mi je treća biciklijada za redom", rekao je.

Foto: Hana Ivković

9:40 Biciklijada jednom riječju znači ljubav za mene. Supruga i mene je bicikl povezao, on je isprepleten s našom ljubavnom pričom, rekla je Monika Jutrović.

Barbara Restović je istaknula da je za nju Biciklijada najzanimljiviji sportsko-zabavni događaj na dva kotača. "Pamtim ju još otkad se išlo u Prepuštovec. Moj osobni rekord je bio do put Zaprešića i natrag i to me je potaknulo da idem prvi put na Večernjakovu biciklijadu. Trebao mi je novi bicikl, planirala sam kupnju pa je fenomenalno ispalo da je Intersport poklanjao bicikl. Hvala Intersportu" kazala je.

Silvio Končić rekao je da ide na biciklijadu od treće godine. "Danas sam s djecom, društvom i prijateljima. Ovo je lijepa tradicija i neka se nastavi", kazao je.

9:20 Biciklijadu su došli podržati i članovi Dobrovoljnog biciklističkog društva Potepuh koji svake godine bicikliraju u Vukovar na obilježavanju Dana sjećanja na grad. "Poveli smo i unuke Dorijana i Brunu koji su već iskusni biciklisti. Volimo Biciklijadu jer je uvijek super organizacija i zabavno je", rekla nam je vesela ekipa.

Foto: Hana Ivković

9:15 Iva i Antun Vincek ove godine prvi su put na biciklijadi. "Kao mali čitao sam na Večernjaku o tome i htio sam sudjelovati", rekao nam je Antun.

Foto: Hana Ivković

9:10 Trg dr. Franje Tuđmana već se od 8 počeo puniti biciklistima, koji su preuzeli svoje startne brojeve te dobili Cedevitu i vodu Kala kao osvježenje.

Foto: Hana Ivković

9:00 Kako bi se pridružili karavani, sudionici 42. Večernjakove biciklijade na Trg dr. Franje Tuđmana počeli su pristizati već i prije devet sati. Startamo u 10, a ruta duga 21 kilometar odvest će nas do samoborskog Vugrinščaka, gdje nas očekuje cjelodnevna zabava, bogata ugostiteljska ponuda, osvježenje u bazenu, ali gledanje utakmice Španjolska – Hrvatska te koncerti Zaprešić Boysa i Elementala.

Karavana, koju će tradicionalno pratiti policijske snage, krenut će preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom do cilja na Sportsko-rekreacijskom centru Vugrinščak.

VEZANI ČLANCI:

Zbog biciklističke kolone, napomenimo, na snazi će biti i posebna regulacija prometa, i to između 10 i 12:30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije prolaska karavane te će se otvoriti nakon što prođu posljednji biciklisti.