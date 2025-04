Zmajlović: 'Djeca rođena 2019. godine uskoro kreću u školu, a da nikada nisu imala svog pedijatra'

Mihael Zmajlović, saborski zastupnik i kandidat za župana Zagrebačke županije, danas je u Vrbovcu upozorio na ozbiljan problem koji izravno pogađa svakodnevni život građana – nedostatak osnovne zdravstvene skrbi. Grad Vrbovec i okolne općine koje mu gravitiraju nemaju pedijatra u ispostavi Doma zdravlja još od studenoga 2019. godine. Iako su u mreži javne zdravstvene službe predviđena dva pedijatra, Županija, istaknuo je Zmajlović, nije poduzela konkretne korake za rješavanje ovog problema.

"Šest godina bez pedijatra nije samo administrativni propust – to je ozbiljna ugroza zdravlja djece i kvalitete života roditelja. Ako dijete ima temperaturu, roditelji iz Vrbovca i okolnih općina – Gradeca, Farkaševca, Preseke, Dubrave i Rakovca – moraju ga voziti u drugi grad, često desecima kilometara dalje, samo da bi dobili osnovnu zdravstvenu uslugu. Djeca rođena 2019. godine uskoro kreću u školu, a da nikada nisu imala svog pedijatra u Vrbovcu. Šest godina bez pedijatra za više od 5300 djece nije samo statistika – to je ne odgovornost Županije prema građanima. Vrijeme je da zdravstvo prestane biti prepušteno improvizaciji i da Županija preuzme odgovornost", poručio je Zmajlović.

Ovaj problem nije nov – još prije četiri godine, gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i sam Zmajlović, zatražili su od Zagrebačke županije hitno rješavanje ovog problema. No, odgovora nije bilo, a stanje se dodatno pogoršalo. Danas u Vrbovcu nedostaje i oftalmolog, a zdravstveni sustav Županije stagnira umjesto da se razvija u skladu s potrebama stanovništva.

Iako zdravstvo nije u nadležnosti lokalne samouprave, Grad Vrbovec samoinicijativno je pristupio traženju modela financijske potpore za privlačenje pedijatra – po uzoru na neke druge gradove. No, Zmajlović naglašava da to nije rješenje, već posljedica višegodišnje pasivnosti Županije.

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj istaknuo je napore Grada u osiguravanju liječnika pedijatra, uključujući aktivno traženje kadrova i mogućnosti sufinanciranja, premda to formalno nije obveza lokalne samouprave. "Već šest godina mukotrpno pokušavamo riješiti problem s pedijatrijom, ali i s drugim specijalistima u našem domu zdravlja. Važno je naglasiti da se zdravstvo ne nalazi u opisu poslova grada, već županije. Gradovi trebaju brinuti o vrtićima, kanalizaciji, cestama, vodovodu – ali ne o zdravstvu. Nažalost, naša županija trenutno ne radi svoj posao kvalitetno. U posljednje vrijeme gradovi, uključujući i Vrbovec, sami financiraju dolazak specijalista. Iako smo spremni platiti dolazak stručnjaka, to nije dugoročno rješenje. Sustav u kojem se gradovi međusobno natječu tko će ponuditi više i 'preotimaju' si specijaliste nije dobar. To vodi u dodatne probleme i komplikacije. Zdravstvom se mora baviti županija – kako po opisu svog posla, tako i zbog odgovornosti da svim građanima osigura jednaku uslugu na cijelom području", kazao je.

"Vrbovec se razvijao – uloženi su deseci milijuna eura u infrastrukturu, izgrađeni su novi vrtići, uvedena su socijalna prava, sve kako bi se podigao standard građana. No, bez podrške Županije, koja upravlja Domom zdravlja, Grad sam ne može riješiti problem koji zahtijeva sustavni pristup. A Županija taj pristup godinama nema", dodao je Zmajlović.

Zmajlović je dodatno naglasio kako je zdravstveni sustav Zagrebačke županije danas u još lošijem stanju nego 2021. godine – ne samo zbog nedostatka liječnika, već i zbog izostanka dugoročnog plana i ulaganja u ljude, opremu i dostupnost usluga. Zato predlaže konkretne, provedive mjere:

osnivanje županijskog fonda za privlačenje i zadržavanje liječnika,

uvođenje mobilnih ambulanti i ljekarni za udaljena područja,

otvaranje novih specijalističkih ambulanti za kronične bolesti i sve prisutnije probleme današnjice poput debljine, demencije i mentalnog zdravlja,

logopedske ambulante u svim, a ne samo u nekim gradovima

besplatne sistematske preglede za umirovljenike.

"Ne možeš brinuti o Županiji ako ne brineš o ljudima. A kada šest godina ne riješiš problem nedostatka pedijatra – šalješ jasnu poruku građanima da ti nije stalo. Vjerujem da Županija može biti partner, a ne pasivni promatrač. Vrijeme je da zdravstvo u Zagrebačkoj županiji prestane biti stvar improvizacije i postane sustav koji stvarno radi za građane", zaključio je Zmajlović.