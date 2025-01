ZET traži vozače: Plaćaju troškove prekvalifikacije i osposobljavanja, a evo do kada se možete prijaviti

Zagrebački električni tramvaj (ZET) prije dva tjedna otvorio je javni poziv za sve zainteresirane kandidate koji imaju položen vozački ispit B ili C kategorije, a žele postati vozačice/vozači autobusa u ZET-u. ZET pritom osigurava povrat troškova prekvalifikacije i osposobljavanja. Radi se o značajnom poticaju, jer cijena prekvalifikacije za vozača motornog vozila iznosi oko 1.000 eura, a osposobljavanje i polaganje D kategorije iznosi približno 2.000 eura. ZET će kandidatima refundirati troškove nakon što uspješno završe prekvalifikaciju i osposobljavanje, što traje oko 6 mjeseci.

Nakon toga, ZET se obvezuje primiti kandidata u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Obveza kandidata je da završe potrebnu izobrazbu u dogovorenom roku te da u ZET-u rade najmanje dvije godine. Prosječna plaća vozača u prosincu iznosila je 1520 eura, a neoporezivi primitci dodatnih 193,33 eura. Osim toga, kandidatima se nude i brojne druge pogodnosti, poput beneficiranog radnog staža, regresa, božićnice, dara za Uskrs, dara za dijete, jubilarne nagrade, i plaćenih dopusta. Dodatno, ZET kao odgovoran poslodavac iznimno brine o poštivanju svih prava i obaveza reguliranih Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Uvjeti za prijavu su da kandidati, uz srednju stručnu spremu, vozački ispit B ili C kategorije i zdravstvenu sposobnost imaju najmanje 24 godine života ili iznimno 21 godinu ako su već završili kvalifikaciju za vozača motornog vozila. Javni poziv u ovom prvom krugu otvoren je do 20. siječnja 2025. godine, no bit će otvoren i nakon tog datuma za one koji se ne stignu prijaviti za prvi krug. – Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave, a detaljnije informacije o načinu prijave i potrebnim uvjetima dostupni su na internetskoj stranici ZET-a – poručuju iz ZET-a.