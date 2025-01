Je li ovo korak bliže kraju papirnatih karata? ZET nabavlja moderni sustav za automatsku naplatu javnog prijevoza

Loš i nepouzdan javni gradski prijevoz, nažalost sve češće se spominje u kontekstu ZET-a. S druge strane, gradska tvrtka najavljuje velika ulaganja na svim frotnama, uključujući i vozni park, ali i digitalizaciju. Tako je prije nekoliko dana objavljen natječaj vrijedan 1,25 milijuna eura plus PDV, a čiji cilj je nabaviti nove moderne uređaje za naplatu unutar vozila. Drugim, riječima ZET za nove autobuse, ali i Končareve tramvaje koji stižu vrlo ubrzo na ulice nabavlja poništavače karata, odnosno "one žute kutije" koje će biti zadužene za automatsku naplatu u vozilima.

Karte bi se tako mogle jednostavnije i brže kupovati nego na dotrajalim starim poništavačima kojih veliki broj niti ne radi kako spada pa često dodirni ekran ustvari ne reagira na dodir. Po novome, ostaje i mogućnost implementacije NFC kartičnog plaćanja karata, kao što je praksa u brojnim europskim gradovima da pokaz ili papirnata karta više nisu potrebni već se samo prislanjanjem bankovne kartice može kupiti valjana vozna karta. No, službeno, u ZET-u se takvo što još niti ne spominje.

Valja naglasiti da digitalizacija i nije nešto strahovito brza baš kao niti tramvaji niti autobusi i ona šteka u nekoj gužvi pa se tako na aplikaciju za kupovinu karata putem mobitela čekalo godinama, a sada se više od godinu i pol dana čeka njezina nadogradnja koja će služiti kako bi se mogli pratiti vozni redovi, ali i položaj vozila u stvarnom vremenu kako bi se dobili precizniji podaci i kako bi se putovanje moglo točnije planirati.

Više puta su iz ZET-a najavljivali lansiranje "updatea" odnosno ažuriranja, a to se do danas nije dogodilo, iako je navodno sve prilično spremno. No, pravdaju se u gradskom prijevozniku da je osim softwarea bilo potrebno promijeniti i hardware odnosno dotrajale uređaje, a što je predmet i ove milijunske nabave.