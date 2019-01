Zašto sudu nije bio bitan iskaz Sandre Švaljek?

Milan Bandić posljednjih je dana najveća zvijezda hrvatskih medija bilo da se o njemu piše zbog neprimjerene komunikacije s novinarkama ili zbog njegova saborskog kluba koji postaje pravi politički fenomen. No dok Bandić javno tvrdi da bujanje njegova saborskog kluba nema veze s političkom korupcijom, pravosuđe mu ipak ne dopušta da zaboravi na svoje pravne probleme.

Put Vrhovnog suda

Jedan od tih problema je i afera Štandovi, u kojoj je lani u listopadu nepravomoćno oslobođen optužbi da je zajedno s Ivicom Lovrićem i Zdenkom Palac pogodovao građanskoj inicijativi “U ime obitelji”. Nepravomoćna presuda sada je pisano obrazložena na 50-ak stranica te je zajedno sa žalbama USKOK-a i obrana otišla put Vrhovnog suda, koji će o tim žalbama odlučivati. A u pisanom obrazloženju nepravomoćne presude sudac Zdravko Majerović detaljno je obrazložio zašto je njegovo vijeće smatralo da optužbe protiv Bandića, Lovrića i Z. Palac nisu dokazane.

[video: 27394 / ]

Jedan od dokaza na koje se sudac Majerović u obrazloženju osvrnuo bila je i Bandićeva izjava novinarima u kojoj je odgovarao na njihova pitanja te naveo da je “U ime obitelji” jedna od 400 udruga koje je Grad Zagreb financirao, i to tako što joj je dao 120.000 kuna. I dok je za USKOK to bio jedan od dokaza da je Bandić udrugu Željke Markić financirao iako uz odluku o pokroviteljstvu nije bio donesen i zaključak o financiranju, sud to nije tako vidio.

– Sud je utvrdio da je gradonačelnik Bandić ovu izjavu medijima dao kao gradonačelnik Zagreba tijekom akcije koju je organizirala Udruga “U ime obitelji”, kojoj je on pokrovitelj, što je predmet ovog kaznenog postupka. Međutim, njegove tada dane izjave novinarima ne mogu se upotrijebiti u ovom postupku kao dokaz bilo čemu, osim što se dokazuje puka činjenica da je Bandić kao političar brojnim medijima davao izjave pri čemu je iznosio svoje stavove o tome što kao političar misli o akciji koju provodi u “U ime obitelji”. Sud ne može jednu takvu izjavu danu mnogim medijima cijeniti kao dokaz bilo čemu drugome u ovom kaznenom postupku – piše u obrazloženju.

Takvo obrazloženje sporno je USKOK-u, koji to problematizira u svojoj žalbi pitajući se zašto je, ako ta snimka Bandićeva razgovora s novinarima nije relevantna, uopće prihvaćena i izvedena kao dokaz?

Nebitni iskazi

Nadalje, sud je nabrojio iskaze svjedoka koji po stavu suda nisu bili bitni za donošenje presude pa je smatrao da ih nije potrebno ni analizirati ni objašnjavati. Među tim iskazima su i oni Slavka Kojića, koji je jedno vrijeme bio gradski ministar financija, te Sandre Švaljek, koja je mijenjala Bandića na gradonačelničkoj poziciji kada je bio pritvoren u aferi Agram. Stav suda sporan je USKOK-u koji se u žalbi na to osvrće navodeći da je Sandra Švaljek u svojem iskazu, govoreći o pokroviteljstvima, pred sudom kazala da “Grad Zagreb nije mogao plaćati navedene troškove jer nije bilo odluke o financijskoj potpori, već samo o pokroviteljstvu”.

USKOK u žalbi navodi i da je Švaljek osobno Bandiću kazala da te obveze nije plaćala jer on nije donio odluku o financiranju.No sud je smatrao da je Bandić postupao u skladu sa svojim ovlastima, s čime se USKOK ne slaže pa u žalbi navodi i da je sud potpuno krivo protumačio i snimke tajno snimljenih razgovora. Stoga traže da se presuda Bandiću i ostalima ukine te da im se suđenje ponovi.