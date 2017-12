Evo kako će 1. lipnja izgledati obala Save od Jaruna do jezera Bundek

Na pješčanoj plaži na obali rijeke kupaju se veseli Zagrepčani. Djeca grade kule u pijesku i osvježavajućom vodom prskaju roditelje koji uživaju na suncu. Malo dalje su sportski tereni na kojima se igraju odbojka, nogomet i košarka, a kad sunce zađe, počinje projekcija u kinu na otvorenom i romantika je u zraku. Prizori kakvih na Savi nije bilo već desetljećima ponovno bi mogli postati stvarnost i to već idućeg proljeća. Iz Grada su najavili, naime, da će 1. lipnja 2018. godine, na sam Dan rijeke Save biti završeni radovi na uređenju njezine obale.

Sve je privremeno

Vrijednost projekta “Uređenje obala rijeke Save“ iznosi 20 milijuna kuna, a cilj mu je oživjeti prostor uz rijeku i vratiti Zagrepčane na Savu. Natječaj za projekt raspisan je još 2014. u sklopu europskog programa za mlade arhitekte “European 13“ koji je prvi put realiziran u Hrvatskoj. Tako će se Sava uređivati prema ideji Carlosa Zarca, Sare Palomar i Josea Luisa Hidalga iz Španjolske te Zuhala Kole iz Turske. Na natječaju koji je završen 2015. njihov je rad, prema mišljenju žirija, proglašen najboljim, Grad Zagreb ga je prihvatio te je najavljeno je da će radovi početi na proljeće. Uz Savu će se izgraditi pješačko-biciklističke staze, sportski tereni, plaže s nasipanim pijeskom, pozornice na otvorenom, kina, vidikovci te niz objekata sa zabavnom i ugostiteljskom ponudom. Većina sadržaja bit će na otvorenom, protezat će se u dužini od sedam kilometara od Bundeka do Jaruna, a baš sve što će uz biti postavljeno bit će montažno i lako sklopivo te rasklopivo. Tako će se zapravo nizom manjih intervencija na nasipu, ali i na površini uz samu rijeku izvući maksimum sadržaja što će pozitivno utjecati na kvalitetu života te na turizam i gospodarstvo.

– Tema natječaja bila je “Prilagodljivi grad“, a cijeli projekt zapravo je privremeni oblik korištenja prostora, mogli bismo reći i “sezonski” – rekla je Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj koji je nadležan za realizaciju projekta. Objasnila je da vodostaj Save u Zagrebu tijekom godine varira oko osam metara te stoga nije moguće na obali realizirati neke trajne projekte.

– Država već godinama radi na rješenju pitanja reguliranja vodostaja. No dok se projekt čeka, činjenica je da su se Zagrepčani udaljili od svoje rijeke. Stoga je Grad to, barem na ovaj način, odlučio promijeniti dok se čeka s realizacijom velikog projekta na nacionalnoj razini. Želimo Zagrepčanima omogućiti uživanje na Savi i to ćemo učiniti – poručila je Sanja Jerković te objasnila kako će se po potrebi, kada bude najavljeno dizanje vodostaja, svi objekti moći razmontirati i ukloniti u roku 24 sata. Gradonačelnik Milan Bandić poručio je pak kako će takav promjenjivi koncept omogućiti da uređenje Save ide ukorak s potrebama i interesima grada i građana.

Novac iz EU

– Rijeka Sava zahtijeva posebnu pažnju jer ne bi trebala biti samo sastavni dio grada, nego njegov vitalni dio koji mu daje život te je generator gospodarskog razvoja – istaknuo je gradonačelnik Bandić na predstavljanju projekta u Gradskoj upravi prošlog tjedna. Tada je otvorena i izložba na kojoj se može vidjeti kako će obala Save uskoro izgledati, a svečano je potpisan i ugovor o realizaciji svih faza projekata. Novac je već osiguran u gradskom proračunu, ali u Gradu se nadaju da će dio “povući” iz EU.

