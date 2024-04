Policajci greškom uhitili slijepog muškarca i još ga tukli: 'Nismo primijetili, sram nas je'

Bizarna priča privođenja krivog muškarca koji je pritom i slijep stigla je iz Zagreba, nakon što je cijela situacija završila i na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu koji policajca (29) koji ga je priveo kazneno goni zbog teške ozljede prema osobi posebno ranjivoj zbog teže tjelesne smetnje. Kako prenose 24sata, radi se o 50-godišnjem Stevanu Jambrešiću, kojeg su policajac i vježbenik uhitili misleći da se radi o Stevanu Oršušu kojeg je djevojka prijavila da ju je fizički i verbalno napao.

U optužnici stoji kako su policajci Stevana uhvatili za ramena, okrenuli prema sebi, i vukli dok se on opirao. Zadali su mu i jedan udarac, a Jambrešić je na kraju završio s oguljotinom kože na laktu te prijelomu noge. Dok optuženi policajac tvrdi da je rekao puno ime Stevo Oršuš kada ga je pitao za ime i prezime, ozlijeđeni Stevan tvrdi drugačije.

- U garaži policijske postaje nam je rekao da je on Jambrešić, a ne Oršuš. Na to ga je kolega pitao zašto to nije prije rekao, na što je kazao da je mogao reći da je bilo tko. Kad smo uzeli podatke od njega i provjerili u sustavu, utvrdili smo mu točan identitet. A kad smo došli na intervenciju, on nama nije davao nikakve znakove da je slijep. Dolazio je do vrata, držao ključeve, otključavao lokot. Vidjeli smo da ima neke poteškoće, ali ne da nas ne vidi ili ne razumije što ga pitamo. Iskreno, malo me sram da mi se to stavlja na teret, odnosno da bi dva policijska službenika u uniformama tako postupala i to još pred sestričnom oštećenika - tvrdio je policajac protiv kojeg je proveden disciplinski postupak gdje je utvrđeno da je nesavjesno izvršavao posao.

- Jedan me pitao jesam li ja Stevo Oršuš. Rekao sam im da sam Stevo i više ništa drugo nisam uspio izustiti jer me policajac dalje pitao znam li zašto su došli. Nisam imao bijeli štap jer taj teren dobro poznajem. Sestrična im je vikala moje ime i da sam slijep te da imam člansku iskaznicu Saveza slijepih - ispričao je Jambrešić.

