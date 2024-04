Nova tri benda na line-upu INmusic festivala - Lenhart Tapes, Leatherette i Lufthansa

besplatna alternativa

Velesajam zamijenio Paromlin: Na parkiralištu se uvijek nađe mjesto, no mogli su ga malo i srediti

Na šljunčanoj parceli znatno je više automobila nego prije, no nerijetki negoduju zbog prašine koja za kiše postaje blato i kamenčića koji su opasni za stakla, a nekima se ne sviđa i to što moraju busom do centra