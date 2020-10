“Začagajte” u Jabuci iz topline vlastitog doma, a uskoro stiže i vaš osobni avatar

Prije nego što prođete kroz vrata kluba možete si odabrati playlistu koja će se “vrtjeti” u pozadini, a na izboru imate 24 sata glazbe iz razdoblja osamdesetih i devedesetih kad su scenom dominirali Nirvana, R.E.M, Pixies, The Clash, Nick Cave i David Bowie. Unutra možete razgledati šank, možda malo i “začagati” na plesnom podiju, a posjetiti možete i WC koji, priča se, skriva više tajni od KGB-a i CIA-e zajedno. Iako je zatvorena već desetak dana, u kultnoj se Jabuci i dalje može poslušati odlična “mjuza” i k tome dobro zabaviti – a da uopće ne izađete iz vlastite fotelje. Kako to?

Mjesto za online druženje

Jabuka nastavlja raditi i živjeti, barem u virtualnom obliku, i to zahvaljujući projektu koji je stvorio Stjepan Lučić, po struci inženjer telekomunikacije, a koji je veliki dio svoje mladosti bio amaterski DJ, audio-video producent i, prije svega, strastveni “jabučar”. Odlučio je, kaže, očuvati sjećanje na mjesto u kojem su on i njegovi prijatelji proveli neke od svojih najboljih dana, pa je u suradnji s Legame Studijem, koji je prostor snimio u tehnologiji 360 stupnjeva, stvorio internetsku stranicu virtualnajabuka.com na kojoj se svatko može virtualno prošetati klubom, prisjetiti se dobrih starih dana i, naravno, poslušati glazbu na kojoj su svakog vikenda odrastali, a koju je pripremao DJ Goran Studen, poznat kao Maestro.

– Ideja je sačuvati vizualno–auditivni identitet originalnog prostora Glazbenog kluba Jabuka. Teško je ljudima objasniti te osjećaje koje imam ja, ali i drugi ljudi koji su generacijama prolazili kroz taj klub. To je drugi dom – započinje priču Lučić koji svesrdno vjeruje da će klub sigurno jednog dana ponovno oživjeti, pa ovu stranicu doživljava kao mjesto gdje ljubitelji kluba mogu u međuvremenu doći i dobiti dašak one stare atmosfere. A to nije sve, jer plan je pretvoriti virtualni klub u mjesto gdje se mogu održavati i online druženja u realnom vremenu.

Foto: Legame Studio

– Dođete u virtualnu Jabuku, mobitelom snimite svoje lice kamerom iz više kutova te dobijete svoj avatar za ulaz u virtualnu Jabuku s vašim licem. Kada uđete, možete na plesnom podiju ili u dvorištu sresti svoje društvo i zajedno slušati muziku, koju će u stvarnom vremenu streamati neki od jabučarskih DJ-eva iz svoga doma. Ako DJ upali kameru dok pušta glazbu, mogli biste ga i vidjeti i u DJ kabini. Uz nešto dodatne opreme doma (npr. PS4 VR set) i uz mala kašnjenja koja omogućavaju 5G mreže, izvedivo je i da vam se plesni pokreti od kuće prenose na avatar – objašnjava nam sistem koji, kaže, ima nekoliko praktičnih prednosti, ponajprije u danima kad cijeli svijet “pere” koronakriza i kad je najsigurnije ostati kod kuće. A tu je i golem broj jabučara koji više ne stanuju u Hrvatskoj i kojima, kaže, silno fali stari klub.

– Brat mi, na primjer, živi u Kanadi i postoji još puno takvih ljudi koji su rekli da ne mogu spavati po noći znajući da Jabuke više nema. Ovakav projekt i njima pomaže tako da virtualni klub ima smisla čak i kad otvore onaj stari – napominje Lučić. Podrška projektu je, kaže, velika, a članovi Facebook grupe “Ne damo Jabuku”, koji su prvi čuli za njegovu realizaciju, preplavili su ga pozitivnim komentarima. A pomoći će mu i daljnjem unapređenju stranice.

– Skupili smo više grupe hrpu sadržaja, poput fotki ulaznica, plakata... Naravno, cijeli projekt ne bi bio moguć da voditeljstvo Jabuke Marin Viduka Stiv i Marijo Stojanović Stoja nisu prepoznali njegovu vrijednost, i omogućili pristup prostoru svega nekoliko dana prije deložacije Jabuke – kaže.

Foto: Legame Studio

Pokrenuli crowdfunding

Za sve to, dodaje, potrebno će biti izdvojiti i novac, pa je zato otvorio crowdfunding stranicu kojom prikuplja donacije za rad na stranici.

– Ipak se radi o nekomercijalnom projektu koji je baziran na donacijama. Trenutačno je stari financijski cilj, koji se fokusirao na snimanje prostora i realizaciju VR šetnice, još na stranici. Kada procijenimo trošak izrade VR druženja, ažurirat ćemo i financijski cilj – napominje Lučić uz konačne riječi da, unatoč svemu, ništa ne može zamijeniti pravu Jabuku.