Vilenjaci su prije Borića ukrasili božićnu jelku

I ovog su vikenda u Arena Centru djeca ljepilom, škarama i papirom izrađivala ukrase za borove, igrala igre, plesala i pjevala “Zvončiće”. Usto su se i slikali s Djedicom i njegovim pomoćnicima, crtali po licu i natjecali se u bacanju lopte, ukrašavanju bora i “oblačenju” snjegovića. Odrasli su pak gledali tri natjecateljice koje su morale složiti najbolji novogodišnje styling od naizgled nespojivih komada odjeće poput šljokastih čizmica i ljubičastih haljina, a sve pod budnim okom modne kreatorice Kristine Burje.

Najbolji look V. Šaško

Božićni kutak Večernjeg lista u Arena Centru već godinama u predbožićno doba organizira razne dječje aktivnosti u suradnji s Carpyland igraonicom, koja se brinula da djeci ni u jednom trenutku ne bude dosadno. Tako je promotorica Maja Drakulić, odjevena u opravu gospođe Božićnjak, na mikrofon pozivala sve da se pridruže veselju, a njeni kolege, odjeveni u vilenjake i sobove, s djecom su skakali, plesali i pjevali .

– Najdraže mi je bilo kad smo crtali srca i jelene na obraze. Osjećala sam se baš lijepo – sretna je bila petogodišnja Mia Levatić, jedna od djece koja su sudjelovala u facepaintingu za djecu. Njena sedmogodišnja sestra Anđela bila je pak oduševljena igrama. Djeca su, naime, bila podijeljena u ekipe “Borići” i “Vilenjaci” i igrala su razne igre, a njena je ekipa “Vilenjaci” pobijedila.

– I svi smo dobili bor iako smo samo mi dobili. Važno je sudjelovati, ne pobijediti – naglasila je.

Tri su natjecateljice slagale najbolji novogodišnji look od naizgled nespojivih komada odjeće

Nagradu za najbolji novogodišnji look dobila je na kraju Valentina Šaško, a nagrada je bila poklon kartica Arena Centra u iznosu od 1000 kuna. I njene konkurentice Ivana Patricia Đilas Čeranić i Valentina Kolić također su dobile poklon-karticu, u iznosu od 600 kuna za drugo mjesto i 400 kuna za treće mjesto. Sva je odjeća za natjecanje posuđena iz trgovina Arena Centra, a dizajnerica Kristina Burja rekla je da se može složiti odličan look bez obzira na to koliko su naizgled nespojivi pojedinačni komadi odjeće.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Šljokice i resice

– Čini se teško spojiti šljokice i resice zajedno da ispadne dobra kombinacija, ali to se može, a ja sam uvjerena da natjecateljice znaju što rade – rekla je modna kreatorica. Natjecateljice su pak bile oduševljene samim time što njihov rad nadgleda netko tko je njima uzor.

– Pratim njenu karijeru od početka i jako volim njen rad. Mislim da je jako kreativna i drago mi je što sam je upoznala. Naravno, presretna sam i zbog dobitka i već znam na što ću ovu poklon-karticu potrošiti – oduševljena je bila pobjednica Valentina Šaško.