VIDEO Propao pokušaj konstituiranje vijeća u zagrebačkoj Brezovici: 'Nažalost, bilo je prebjega'

U Brezovici je danas propao drugi pokušaj konstituiranja vijeća gradske četvrti pa je time Brezovica na korak do novih izbora. Pomutnju je napravio Nenad Žugaj, poznati hrvač-olimpijac koji je iz redova Bandićeve stranke "pretrčao" HDZ-u i ne želi podržati kandidatkinju iz stranke Milan Bandić 365 za predsjednicu vijeća GČ.

Predsjednica iz bivšeg saziva vijeća Marina Pucević potvrdila je kako je propao drugi pokušaj. Navela je da su dali prijedlog da ona bude ponovo predsjednica, a da Tomislav Cavrić iz Mladi za Brezovicu bude potpredsjednik.

- Uspjeli smo se tako dogovoriti, ali nas ostali ne podržavaju - kazala je i potvrdila kako je bilo prebjega.

- Nažalost, bilo je. Jako sam s time razočarana. Nenad Žugaj nas je napustio i nije više s nama. To je mene osobno povrijedilo, ali i sve nas ostale vijećnike. Ostala sam bez toga bez svakog komentara.

Na pitanje jesu li izgledni izbori, Pucević je navela kako jesu i da su oni za njih spremni.

- Vladimir Iviček htio je dvije godine biti predsjednik. Želio je da on bude prve dvije, a ja da budem druge dvije godine predsjednica. Mi se s tim nismo složili jer je taj prijedlog došao nakon ovog žetončića. To mi je tako bolno da ne znam kako bih to nazvala - ustvrdila je Pucević.