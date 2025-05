Tomašević: Holding će osporavati presudu o povratku Leke na posao

Zagrebački energetski centar (ZEC) će biti središnje mjesto u gradu za informiranje, edukaciju i podršku u području zelene tranzicije, energetske učinkovitosti i klimatske prilagodbe, a osnovan s ciljem pružanja sveobuhvatne pomoći građanima, poduzetnicima, institucijama i stručnjacima koji žele aktivno sudjelovati u procesu održivog razvoja.

– Ovaj ZEC više nije u šumi, na ražnju je. Gotov je, realiziran. U Skupštini smo usvojili program i obvezali se na otvaranje ovakvog centra, to je još jedno obećanje koje je ispunjeno. Ovo je jedan od prvih centara takve vrste, Zagreb je predvodnik i tako i treba biti. Vjerujem da će mnogi gradovi koji nemaju nešto slično, uskoro krenuti. Ovo neće biti samo info centra, tu će biti i brojni događaji, edukacije, radionice, predavanja...imat će širu svrhu. Ova lokacija nije slučajna, širi je centar grada, tramvajska stanica je ispred, u prizemlju je pa je dostupan osobama s inavliditetom, pročelje je stakleno pa ga je teško fulati – rekao je Tomašević. Ideja ZEC-a je, dodao je, da je one stop shop, mjesto gdje se mogu dobiti i informacije i savjetovanje i edukacije i digitalni alati, na jednostavan i pristupačan način za sve generacije.

Prostor ima 153 kvadrata, bit će otvoren svaki dan od 8 do 16 sati, a s vremenom će se gledati da se radno vrijeme produlji, rekao je. – Građani tu mogu dobiti pomoć pri prijavi za solarnu elektranu, imamo i alate kao što su Sunčani potencijali Grada Zagreba, na njega sam dosta ponisan. Na konferenciji za klimatske promjene u Parizu je Međunarodna energetska agencija izdvojila taj primjer kao jedan od najboljih projekata na svjetskoj razini – napomenuo je Tomašević.

U ZEC-u će se pomagati i popuniti prijave na javni poziv za iskaz interesa za energetski siromašna kućanstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isto tako podršku za zamjenu kućnih ložišta, bitno je pomoći i financijski i savjetom da se prebaci na druge izvore energije koji ne onečišćuju zrak, rekao je Tomašević i proglasio Zagrebački energetski centar otvorenim.

Gradonačelnik je potom upitan na prokomentira svjedočenje Luke Koraleta na USKOK-u te napise u Nacionalu da bi se istraga mogla proširiti. – Koralet je dobio poziv da da iskaz kao svjedok, isto ću učiniti i ja, ako dobijem poziv. Mogu reći ono što sam rekao i prije, cilj DORH-a je da nas se sve provede kroz blato i kaljužu neposredno pred izbore. Građani sve to vide i mislim da će im se obiti o glavu – rekao je.

Na pitanje o otkazima u Holdingu odnosno koliko je djelatnika tužilo Holding, koliko je pravomoćnih presuda i koliko se ljudi vratilo na posao, Tomašević je rekao da je Holding morao provesti restrukturiranje. – Preko 700 ljudi ne radi u Holdingu, a oko 100-tinjak ih je tužilo, 2/3 je u korist Holdinga, točne brojke ne znam. Presuda Županijskog suda u Splitu pokazuje samo s čime se mi nosimo posljednje četiri godine, to je najbolji komentar na naše pravosuđe. Imamo sud u Zagrebu koji je presudio u korist Holdinga da se moglo mkanut Bandićevog direktora Čistoće, prebačeno je to na sud u Splitu i on je zauzeo dijametralno suprotni stav. MI četiri godine unatoč svim preprekama, pa i sudskim, mijenjamo stvari onako kako smo obećali građanima i tako ćemo i nastaviti u sljedećem mandatu – rekao je.

– Holding još nije dobio presudu, a kada ju dobije iskoristit će sve pravne lijekove i osporavati ju – naglasio je.