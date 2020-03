Udar na umirovljenike – 20 tisuća ih ostaje bez besplatnog pokaza ZET-a

Prije će na vrbi grožđe nego će penzioneri platiti pokaz – otprilike tako kleli su se u Gradskoj upravi kad su prije dvije godine najavili reviziju prava na besplatni ZET. Šanse nema da se bilo što mijenja, i dalje će umirovljenici s mjesečnim primanjima manjim od 3200 kuna bez brige u tramvaje i autobuse, uvjeravala je tad Vjera Salopek, pročelnica Gradskog ureda za financije, koji će sad ipak malo ušparati upravo na bakama i djedovima jer iz blagajne metropole pokaz će se, po novom, plaćati samo onima s primanjima nižim od 2500 kuna.

Šesto kuna godišnje

Predložena je to granica u izmjenama odluke o socijalnoj skrbi, koja bi se trebala naći pred skupštinskim zastupnicima na sjednici krajem ovoga mjeseca, a u kojoj piše i da će se onima s mirovinom od 2500 do 3200 kuna mjesečna karta za javni prijevoz sufinancirati, i to s 50 posto.

– Normalno, kam da udariš, neg’ na sirotinju? Dosad sam imala besplatno jer mi je mirovina 2900 kuna. Zaradila sam je sama, cijeli život bila sam šnajderica, pa tak’ si bum sama onda i kupila pokaz – kaže nam Mira Vukšić, koju smo sreli na tramvajskoj stanici u Utrini. Kako nam je rekla, sve obveze koje ima, od liječnika do placa, “rješava” tramvajem jer teško hoda, a 50 kuna, koliko će sad morati izdvajati svaki mjesec, neće joj baš biti lako dati. Na godinu, kaže nam simpatična gospođa, morat će za ZET izdvojiti šesto kuna. Baš kao i ostali umirovljenici, koji će sad biti izbačeni iz gradske blagajne, jer imaju primanja između 2500 i 3200 kuna pa će svaki mjesec morati plaćati polovicu cijene “obične” umirovljeničke karte koja košta sto kuna. A kako doznajemo, bez prava, odnosno besplatnog pokaza ostat će otprilike dvadeset tisuća Zagrepčana u trećoj dobi.

Video - Patrola u tramvaju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Grad trenutačno plaća mjesečne, odnosno godišnje karte za otprilike 65 tisuća umirovljenika, što ZET-u donosi godišnji prihod od nešto više od četiri milijuna kuna. Uglavnom je, u kategoriji umirovljenika, riječ o onima koji imaju mirovine niže od 2500 kuna. Ovih ostalih, koji imaju do 3200 kuna, otprilike je trećina – neslužbeno nam govore u Gradu.

“Prebacuje” li se novac?

Što se samog broja umirovljenika tiče, prema statističkom ljetopisu, koji je izradio Grad, u metropoli ih je trenutačno gotovo 195 tisuća, a prosječna su im mjesečna primanja 3193 kune. Mijenja se još nešto u odluci o socijalnoj skrbi, a to je uvođenje “naknade za podmirenje troškova obvezne minimalne javne usluge prikupljanja otpada”. Ili, u prijevodu, Grad će “pokrivati” fiksni dio budućeg računa za odvoz otpada, ali samo onim Zagrepčanima koji su već korisnici naknade za troškove stanovanja. To su, pak, isti oni koji od države primaju zajamčenu minimalnu naknadu, to jest socijalnu pomoć. Hoće li se novac samo “prebaciti”, odnosno onaj koji je trebao ići za pokaze umirovljenika otići na račune za smeće Zagrepčanima na socijalnoj pomoći?

– Ne funkcionira to tako jer na umirovljenicima neće puno uštedjeti budući da ćemo prava samo djelomice ukinuti. I dalje ćemo ga trećini koja neće više imati besplatan pokaz plaćati pola – govore nam u Gradu, gdje odmah pitamo i zašto se, s obzirom na to da se neće puno uštedjeti, onda uopće umirovljenicima ukida ZET. Kako su nam kazali, svaka je ušteda dobrodošla.