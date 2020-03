Panike nema, ali oprez je nužan. Zagrepčani nisu u strahu od novog virusa

U javnom gradskom prijevozu vlada panika ravna histeriji nastaloj zbog radiodrame Orsona Wellsa “Rat svjetova”. Tako su otprilike zvučale poruke zabrinutih Zagrepčana koje su posljednjih dana pristigle u redakciju. No ovog puta glavni razlog pomahnitalosti nije izmišljotina o zapaljivom plinu vodiku koji se s Marsa munjevitom brzinom kreće prema Zemlji, nego zloćudni koronavirus koji je, između ostalih gradova i zemalja, zahvatio i hrvatsku metropolu.

Dojavljeno nam je kako je jedna gospođa u tramvaju kašljala i kihala pa se oko nje sjatilo nekoliko agresivno nastrojenih putnika koji su je istjerali iz vozila. Ublažavanju napete situacije nije pridonijela ni objava na Facebook stranici Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a uz fotografije gospođe sa svojevrsnom gasmaskom i bocom s raspršivačem, uz koje navode da je nakon njihova zahtjeva za zaštitnim mjerama od koronavirusa uslijedila “iznenađujuće brza reakcija poslodavca”. Rezultat je to, kaže predsjednik spomenutog sindikata Anto Jelić, zabrinutosti jer su vozači u stalnom kontaktu s putnicima, pogotovo onima koji od njih kupuju karte.

Video: Alemka Markotić u studiju Večernjeg lista odgovarala na pitanja čitatelja o koronavirusu

– Tramvaji se preventivno svaki dan nakon kraja smjene čiste u sjedištu, a čistačice su zaštićene gasmaskama jer koriste sredstva za dezinfekciju – kazao je Jelić i dodao da nije siguran o kakvom se sredstvu točno radi. No taj postupak, tvrdi načelnica Stožera civilne zaštite Grada Zagreba Olivera Majić, nije drugačiji od onoga koji redovno provode, a razloga za paniku nema.

– Nikakve dodatne radnje unutar ZET-a nisu poduzete, osim što se pojačala dezinfekcija ruku određenim dezinfekcijskim sredstvom. ZET i inače provodi svakodnevno čišćenje tramvaja, a jednom mjesečno vanjski pružatelj usluge redovito, neovisno o ovoj situaciji, dubinski čisti vozila posebnim sredstvom za čišćenje – rekla je O. Majić. Da panike uistinu nema, uvjerili smo se jučer i sami u dvosatnoj vožnji, tijekom smo koje smo promijenili pet tramvajskih linija. Atmosfera u javnom prijevozu izgledala je sasvim uobičajeno, svatko je gledao svoja posla.

Štoviše, građani metropole jedva da su komunicirali, a kamoli vikali i prijeko gledali jedni druge. Mjestimice se čuo razgovor poznanika o odvajanju otpada, svadbama, nastavi, zdravstvenim problemima, potpuno nepovezanima uz koronavirus... Zapravo, radilo se o ponedjeljku ništa drugačijem od svih ostalih u godini.

Tijekom vožnje uočen je tek jedan vremešni gospodin koji je nosio plavu masku, doduše spuštenu ispod brade, a da bi se bolje zaštitio, navukao je i dezinfekcijske plave rukavice. Želeći isprovocirati barem neku reakciju, autorica ovog teksta nekoliko se puta glasno nakašljala i prekrila lice šalom, s obzirom na to da nam je u dvije apoteke u kojima smo tražili maske rečeno da su one odavno rasprodane. No suputnici u tramvaju nisu se ni osvrnuli. Nekolicina njih čudno je gledala jer tijekom relativno topla dana u vozilima u kojima još uvijek radi grijanje netko prekriva pola lica. Promatrali su me poput kakvog hipohondra, a nekima je ova scena bila čak i smiješna. Šalu na stranu, gradski čelnici, jednako kao i sindikalisti, slažu se u jednom – oprez je nužan, ali histerija je nepotrebna.