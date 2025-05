U Tvornici kulture čuo se i Thompsonov hit, Mislav Herman održao predizborni skup: 'Tomaševiću, bio si i ostao kukavica'

Uz hit pjesmu "Rođen u Zagrebu" i praćen gromoglasnim pljeskom, došao u prostor Tvornice kulture i pozdravio sve koji su bili uz njega u kampanji. Nakon višemjesečne predibzorne kampanje, u HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman u prepunoj održao je završni skup. Lokacija nije odabrana slučajno, budući da je Tvornica kultura bila i "Tvornica pobjede" Zorana Milanovića, ali i predizborni stožer stranke Možemo!

Atmosfera je bila euforična, Tvornicom su mahale brojne hrvatske zastave, a među glazbenim točkama bila je izvedba hita "Ako ne znaš što je bilo" Marka Petrovića Thompsona. Osim brojnih članova stranke i državnog vrha, uz Hermana je stao i premijer Andrej Plenković. Među pristutnima bili su ministri Tomo Medved, Davor Božinović, predsjednik hrvatskog sabora Gordan Jandroković...

"Ulazimo u samo finale jedne neobične izborne kampanje u kojoj vjerojatno jedna od najlošijih, ako ne i najlošija gradska administracija, biva proglašena favoritom nadolazećih izbora. Ne znam temeljem kojih rezultata ova ekipa iz Možemo zaslužila još jedan mandat. Od metrpoole srednje Europe danas Zagreb gledaju s podcjenjivajem i podsmjehom", rekao je uvodno Jandroković, prvi govornik večeri.

Na kormilo grada došli su na valu nezadovoljstva Milanom Bandićem, obećavali su grad koji će biti čišći, protočniji, demokratičniji i transparentniji, a od toga nema ništa. Ni demokratičnosti, ni transparentnosti, ni protočnosti. Jedino što smo dobili je jedna radikalno lijeva idologija koja grad odvlači od smjera koji je imao. U smislu Čistoće, grad nije bio prljaviji, odvoz smeća nikad traljaviji ni lošiji. Gdje će se to smeće skladištiti? Gradske prometne gužve nikad nisu bile veće, ljudima je muka ići u auto i ići od točke A do točke B. Demokratičnost? Postoji za njihove istomišljenike, "wokere", koji podržavaju radikalo-lijevu ideologiju", rekao je, te spomenuo i aktualnu aferu Hipodrom.

"Sad, interesantno, nitko nije kriv. Jako nas zanima kako će završiti ta afera. Što se tiče transparentnosti, bilo bi dobro ispitati koje su to udruge koje se financiraju iz gradskog proračuna? Što si bizarniji i lijeviiji, to ćeš više dobiti. A sve su to udruge povezane sa Možemo. Tu će trebati, Mislave, učiniti jako puno. Sve ono što su najavljivali, nisu učinili, a ono što su skrivali, učinili su", rekao je. Ddoao je i da jedan drugi protukandidat nema nikakvu političku snagu. "Nekolicina njih nestalo je iz političkog života, pa su pokušali iskoristiti ovo vrijeme da se vidi. Imate zastupnicu u Saboru koja uvijek sve zna i misli da je najpametnija. Ali nije ona ta koja može donijeti promjenu. To predstavlja Mislav Herman, HDZ i naši koalicijski partneri. Nemojmo posustajati zbog anketa i jer je trka već gotova. To je klasična doktrina koja dolazi s lijeva", rekao je još.

Prvi cilj je ući u drugi krug, a onda se boriti sa svim raspoloživim sredstvima i ući u taj boj protiv ljevice i vratiti zagrebački identitet. Idemo do pobjede!", rekao je. Nakon njega na govornicu je došao Marko Periša, kandidat za zamjenika gradonačelnika. "Hvala vam što ste došli ovdje i što ste došli dati nam podršku na ovim predstojećim izborima, jer su oni najvažniji. Počeo sam 2001. godine i prošao sam sve, od mladeži do temeljnih organizacija, organizacija gradskih četvrti. Danas vodim i odbor za promet, ali uvijek sam mislio na svoju stranku. Kad me je Mislav nazvao, nisam se ni sekundu dvoumio, jer vjerujem u tim, zagrebački HDZ, da imamo jačinu pobijediti 18. svibnja i da pobijedimo družinu koja je prometno uništila ovaj grad.

Promet u Zagrebu se isključivo može riješiti uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i zato je slogan "Nacionalna snaga, lokalna vizija" daje nam snagu i moć. Vidimo da Zagreb danas ima novi rotor, nove tramvaje, još je otvoren natječaj za nabavu novih autobusa. Valjda će ovaj puta stići predati tu prijavu. Mi danas kao tim imamo gotova prometna rješenja, raztrađenu strategiju, viziju, a što je najvažnije, znamo kako pokrenuti promet u ovom gradu. U prvim mjesecima mandata okrenut ćemo promet u gradu, jer znamo da je promet pokretač svih gospodarskih aktivnosti, ali i djelatnosti za kojima naši sugrađani vape", rekao je.

Nakon njega na pozarnici se pojavio Mario Župan, drugi kandidat za zamjenika gradonačelnika. "Nismo danas slučajno ovdje, danas je 13.5. obljetnica utakmice Dinamo-Zvezda. Tamo je počelo, od tamo je krenulo i tamo smo krenuli u pobjedu", rekao je za početak. Danas vam se obraćam s ponosom i velikom odgovornošću. Kao kandidat HDZ-a, stranke koja je stvarala hrvatsku državu. Mislav i naša lista za Skupštinu nude jasnu, lokalnu viziju Zagreba, modernog i snažnog glavnog grada za 21. stoljeće.

Zagreb kakav danas imamo, s vlasti bez rješenja za promet i komunalni red, gradonačelnikom koji zastupa samo određene i marginalizirane društvene skupine, i s gradom koji ima najveći porez na plaće. To nije naš izbor i to nije naša vizija. Zagreb nije samo skup zgrada, ulica, kvartova, zelenih površina. Zagreb su ljudi, Zagreb – to ste vi", rekao je. "Prazna obećanja, vezanje s lanca, ležanje, nije to riješilo problem. Herman ima tim koji će sa svojim znanjem i odgovornošću voditi grad", te dodao da je vrijeme da se vrati Gradski ured za branitelje te da se napravi Muzej Domovinskog rata.

HDZ bi trebao ponijeti barem onakav rezultat kakav su imali prije četiri godine, a vjerujem i bolji, rekao je ministar branitelja Tomo Medved. "Zbog pasivnosti i izostanka vizije Grada Zagreba, u gradu su vidljivi samo oni rezultati koje provodi Vlada. Pokušaji, ako se ne krade, bit će i za tramvaje neće proći. Građani znaju tko obnavlja grad od potresa, tko rješava prometnu infrastrukturu, tko je osigurao sredstva za sve te projekte. HDZ i Vlada koja ne zanemaruje i ne zaboravlja da je Zagreb glavni grad svih Hrvata. Ovaj eksperiment koji se trenutačno provodi prestat će 18. svibnja", kazao je.

Među zadnjim govornicima bio je premijer Plenković. "Dopustite da prije svega kažem koliko mi je drago da je kandidat za gradonačelnika u ime HDZ-a i predsjednik gradskog odbora. Mislav je prošao sve političke stepenice u ovom gradu, od članstva njega i obitelji u stranci do aktivnosti u mjesnim odborima, Skupštini, Saboru, sad kao kandidat u punoj životnoj zrelosti. Dolazi u poziciju da se stavi na raspolaganje Zagrepčanima i Zagrepčankama, s programom koji želi Zagreb koji radi i diše punim plućima, koji ima veliku gospodarsku snagu i Zagreb koji je vrijednostno utemeljen na punim načelima, a to su državotvornost i domoljublje", rekao je.

Komentirao je i upravljanje gradom u protekle četiri godine. "Što je ta promjena donijela? Da li je donijela veliki napredak Grada Zagreba? Da, u svim segmentima u kojima je Vlada vodila glavnu riječ Zagreb je bolji. U segmentima koji su u nadležnosti grada vidimo kako se ne gospodari otpadom, kakve su prometne gužve, kako izgledaju fasade, gdje se uopće ne bore s vandalima koji su grafite pretvorili gotovo u zaštitni znak", naglasio je.

Ključna tema Grada u zadnjih nekoliko godina je potres u Zagrebu, onaj u Petrinji. Prouzročene su sekundarne štete koje su zaista enormne. Suočeni smo s velikim procesom obnove, a predstavnici platforme koji su dobili većinu na izborima vezali su se ispred Sabora, sazivali donatorske konferencije, optuživali da se ne čini dovoljno. A što su činjenice? Činjenice su da je Vlada osigurala za obnovu 2,1 milijardu eura. Grad Zagreb upravlja jednom desetinom sredstava, a novac je osigurala Vlada. Podsjetimo građane tko je učinio što za Zagerb", rekao. Red je da kažemo i nekoliko riječi o stadionu u Maksimiru. "Rješava se jedino zato jer je Vlada preuzela razgovore i postigla dogovor s Nadbiskupijom oko pitanja koja nisu riješena 27 godina, a osigurali smo i prostor za izgradnju 10 novih crkava u kvartovima gdje ih nema", rekao je. Za kraj, rekao je da se drugih kandidata za tri godine, kad budu sljedeći izbori, neće sjećati. "Ne rasipajte glasove ni na Jonjića, ni Bernardića, ni Selak Raspudić", rekao je za kraj.

Posljednji je bio sam Herman. "Hvala svima što ste došli u Tvornicu. Nakon Laube, u Gradu rušimo ustaljene tabue", rekao je za početak. "Trebamo novu i sposobnu gradsku upravu i novu vlast. Ne možemo ne spomenuti 13. svibanj 1990. godine. Bio sam sedmi razred, danas smo bili na Maksimiru i zapalili svijeće pred onima koji su dali svoj život i za slobodan i neovisan Zagreb i Hrvatsku. Te svibanjske nedjelje nije se samo nogomet, igrala se povijet. Dinamov stadion postao je više od nogometnog igrališta, postao je simbol borbe za slobodu.

Na tom terenu nije bio samo Dinamo, bio je i Hajduk, Rijeka, Osijek, hrvatski narod koji je znao da nema smisla šuti. Zagreb danas, nakon četiri godine vlasti, ponovno šut. On je razočaran. Imamo grad koji nikad nije bio neuredniji, nikad prometno zagušeniji. Nakon četiri godine, vjerujem da je svima jasno kako ova nova zelena ljevica grad tone u kaos. Apsurdno je da u gradskoj blagajni nikad nije bilo više novca nego danas. Prihodi od dohotka duplo su veći nego 2020, a mi smo u dosad neviđenoj komunalnoj krizi. Građani više nisu na prvom mjestu, zamijenili su je ideologija. Toliko su pričali o poštenju, glumili stupove morala, to im je jedino preostalo. Bili su nesposobni, ali su se "furali" na poštenje. Sad obećavaju isto ono što su obećali prije četiri godine, ali nisu uspjeli ispuniti. Sad to predstavljaju kao nove projekte", rekao je.

"Dok oni crtaju mačkice i tepihe, mi sjedimo u kolonu i ne znamo hoćemo li stići dijete pokupiti iz vrtića na vrijeme. Nisu prošli na natječaju za opskrbu vodovodne mreže. Imali su sredstva koja je omogućila Vlada, nisu se znali na to prijaviti. Uništili su 160 godina zagrebačke plinske tradicije. Plinara je izgubila na natječaju i za javnog opskrbljivača, ali i za poslovne korisnike. Grad je Zagreb jedini koji financira iz svog proračuna izgradnju CGO. U svim drugim modernim metropola se finacniraju iz europskih sredstava. Grad, zato jer se ponovno nisu mogli prijaviti na europska sredstva, diče što se finacniraju iz gradskog proračuna", rekao je, a podsjetio je i na činjenicu da Tomašević izbjegava sučeljavanje kandidata za gradonačelnika. Ja iz Tvornice, za koju je do jučer mislio da je njegov stožer, govorim – bio si i ostao kukavica koja zna napadati jedino iz svoje zasjede", rekao je.