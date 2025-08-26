U Zagrebu uhićen 25-godišnjak pozitivan na kokain: Kažnjen s 1540 eura

Policija je jučer oko 1.30, na raskrižju Maksimirske ceste i Ulice Fakultetsko dobro u Zagrebu, zaustavila osobni automobil zagrebačkih registaracija kojim je upravljao 25-godišnjak. Vozač je tijekom nadzora podvrgnut preliminarnom testiranju na droge, a rezultat je bio pozitivan na kokain. Međutim, odbio je liječnički pregled, vađenje krvi i davanje urina za daljnju analizu.
Policija ga je uhitila te uz optužni prijedlog, kojim je predložena novčana kazna od 1500 eura i zabrana vožnje na tri mjeseca, privela na nadležni prekršajni koji je 25-godišnjaka proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 1540 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na dva mjeseca.
