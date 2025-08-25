Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UHIĆENI ŠVERCERI

FOTO Zagrebački policajci na tržnici uočili sumnjiv auto: Kad su otvorili prtljažnik, jedan od počinitelja počeo bježati

Foto: Carina.hr
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.08.2025.
u 15:45

Protiv obojice počinitelja podignuta je kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine duhanom, a uz to, jedan od njih dobio je i prekršajni nalog od 5.000 eura jer je pokušao pobjeći s mjesta događaja

Na parkiralištu Tržnice Utrina u Zagrebu carina i policija razbili su još jedan pokušaj ilegalne trgovine duhanom. U zajedničkoj akciji 21. kolovoza ovlašteni carinski službenici i policajci Ravnateljstva policije uhvatili su dvojicu muškaraca koji su iz osobnog vozila prebacivali crne PVC vreće u prostor tržnice.

Brzom reakcijom otkriveno je da su koristili čak dva automobila kako bi prevozili i skrivali robu. Nakon detaljnog pregleda vozila pronađeno je 50 kilograma sitno rezanog duhana i čak 12.600 komada cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija. Sve je, naravno, bilo namijenjeno ilegalnoj prodaji.

Protiv obojice počinitelja podignuta je kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine duhanom, a uz to, jedan od njih dobio je i prekršajni nalog od 5.000 eura jer je pokušao pobjeći s mjesta događaja. Kao dodatna mjera, zaplijenjena su i oba automobila koja su koristili za prijevoz i skladištenje švercane robe.

Foto: carina.hr

Foto: carina.hr

Ključne riječi
švercanje duhan carina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Markov trg ponovo zatvoren
Premium sadržaj
Video sadržaj
'ŽIVIMO KAO U GETU'

Već pet godina građani i turisti ne mogu na Markov trg, Vlada ne čuje apele stanara

Predsjednica tamošnjeg Mjesnog odbora, Ivana Babić, kaže da je problem gotovo nemoguće riješiti na razini Grada. – Ograda je postavljena, kažu, zbog sigurnosti, no teško je vjerovati da može nekoga zaštititi. Više nalikuje na barijere za koncert ili utakmicu – kaže I. Babić. Svjesna je da zatvoreni trg svakodnevno stvara probleme stanarima, jer je i ona jedna od njih, no govori da kao predsjednica MO-a nema alate kojima bi to riješila.

Učitaj još