FOTO Zagrebački policajci na tržnici uočili sumnjiv auto: Kad su otvorili prtljažnik, jedan od počinitelja počeo bježati

Na parkiralištu Tržnice Utrina u Zagrebu carina i policija razbili su još jedan pokušaj ilegalne trgovine duhanom. U zajedničkoj akciji 21. kolovoza ovlašteni carinski službenici i policajci Ravnateljstva policije uhvatili su dvojicu muškaraca koji su iz osobnog vozila prebacivali crne PVC vreće u prostor tržnice.

Brzom reakcijom otkriveno je da su koristili čak dva automobila kako bi prevozili i skrivali robu. Nakon detaljnog pregleda vozila pronađeno je 50 kilograma sitno rezanog duhana i čak 12.600 komada cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija. Sve je, naravno, bilo namijenjeno ilegalnoj prodaji.

Protiv obojice počinitelja podignuta je kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine duhanom, a uz to, jedan od njih dobio je i prekršajni nalog od 5.000 eura jer je pokušao pobjeći s mjesta događaja. Kao dodatna mjera, zaplijenjena su i oba automobila koja su koristili za prijevoz i skladištenje švercane robe.

Foto: carina.hr