Tomašević o parkiranju u Zagrebu: Građevinske tvrtke više neće mjesta plaćati 16, već 530 eura mjesečno

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jutros je na Langovu trgu održao konferenciju za medije na temu parkinga u metropoli. Aktualna gradska vlast nedavno je, podsjetimo, najavila uvođenje reda u parkiranje prekrajanjem propisa koji se tiču već postojećih parkirnih mjesta provođenjem sedam mjera, među kojima su novi sustav naplate, revizija rezerviranih parkirnih mjesta te uvođenje blokovskog parkiranja.

– Nalazimo se na početku Ulice Vjenceslava Novaka, nekoliko desetaka metara od gradske podzemne garaže na Langovom trgu. Iza mene se nalazi 17 parkirnih mjesta za koja smo utvrdili da, u najmanju ruku, od 2019. nema pravne osnove da ih se koristi. Ona će biti vraćena sugrađanima – kazao je Tomašević na samom početku. Utvrđeno je, dodao je, da je 2007. izdano rješenje tvrtki Bano d.o.o, no u arhivi gradske uprave ne mogu ga pronaći.

– Rješenje više ne postoji, a na temelju toga parkirna mjesta počela su se koristiti na način da su postavljeni preklopni stupići, takozvani "čuvari parkinga". Isto tako, ne možemo pronaći ni nikakav dokaz o plaćanju tih rezerviranih parkirnih mjesta. Pravna osnova ne postoji od 2019. Tu je bilo nekoliko tvrtki koje su bile sljednici navedene tvrtke, stoga je teško utvrditi tko ta mjesta zapravo koristi – istaknuo je. Korisnicima parkirnih mjesta, dodao je, zadan je rok da sami uklone preklopne stupiće, no ako to ne naprave do kraja ovog tjedna, već idućeg uklonit će ih nadležne gradske službe.

– Ovo je još jedan primjer lokacije za koje smo rekli kako ćemo do kraja mjeseca osloboditi 300 rezerviranih mjesta koja se nisu plaćala, koja su bez pravne osnove. Što se tiče mjere koju smo nedavno najavili, točnije povećanje naknade za korištenje parkirnih mjesta od strane građevinskih tvrtki, za vrijeme izvođenja radova koji nemaju veze s poslijepotresnom obnovom. Plaćala se smiješna naknada, od samo 16 eura mjesečno. To ne može funkcionirati i to je bio jedan od razloga što su se ta mjesta koristila i kada nisu trebala, nakon što bi radovi završili – kazao je Tomašević.

Iznos će tako, dodao je, biti povećan za 16 puta, odnosno s dosadašnjih 16 eura, cijena će skočiti na 235 eura mjesečno i to u prvoj godini, a nakon prijelaznog razdoblja, jedno mjesto stajat će 530 eura mjesečno.

– Jednako će se plaćati mjesto za terasu ugostiteljskih objekata, rezervacije i za potrebe građevinskih radova. Nastavljamo uvoditi red – istaknuo je. Odgovarajući na pitanja novinara osvrnuo se i na skori početak radova nove podzemne garaže u Klaićevoj, a koji su putem javnog natječaja povjereni tvrtki koja ima tek jednog zaposlenika.

– Na natječaj je pristiglo 11 ponuda i od ovih deset koji nisu prošle, nitko se na odluku nije žalio, što je očito da je provedena po zakonu – dodao je.