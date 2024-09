Tomaševićev plan za parking: Nova garaža dugo će se čekati, a do tad kreće ovih sedam mjera

Rasprava o parkiranju, posebice u centru metropole poprilično je užarena ovih dana. Gradske vlasti najavljuju uvođenje reda, a na horizontu je i prva nova javna podzemna garaža nakon više od desetljeća. Projekt Klaićeva obećaje se od početka ovog stoljeća, a prije nekoliko dana konačno je sklopljen ugovor o izradi projektne i tehničke dokumentacije što je ključan korak nakon čega će moći biti raspisan natječaj za tvrtku koja će iskopati podzemnu garažu od 800 mjesta ispod školskog igrališta.

Prvi bager mogao bi početi kopati sljedeće jeseni jer izabrana tvrtka BRIDGE & ANCHOR ima devet mjeseci i 375 tisuća eura da pripremi sve potrebne papire. Podsjetimo, izgradnjom i opremanjem javnih garaža u Zagrebu se započelo početkom 90-ih. Izgrađeno ih je deset, ukupnog kapaciteta 3.327 mjesta.

To je daleko od dovoljno za potrebe parkiranja, ističe i struka i vozači, a priznaju i u gradskoj upravi. Do nove garaže mogle bi proći još dvije i pol godine, a u međuvremenu gradonačelnik Tomislav Tomašević i suradnici najavljuju uvođenje reda u parkiranje prekrajanjem propisa koji se tiču već postojećih parkirnih mjesta provođenjem sedam mjera.

POVEZANI ČLANCI:

Prva je već na sanzni, a ona ograničava terase ugostuteljskih objekata na maksimalno tri parkirna mjesta uz izjednačavanje s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta. Tako su, tvrde u gradu, već oslobodili 300 mjesta. Još 300 mjesta do kraja rujna planiraju osloboditi drugom mjerom, revizijom rezerviranih parkirnih mjesta koja je u tijeku. Ne odustaje se niti od treće mjere, uvođenja blokovskog parkiranja. Konačni prijedlog najavljen je za listopad. Uz ove tri, s Radićeva trga najavljuju još četiri nove mjere, a za koje kažu da su prijedlozi građana.

"Prva je ukidanje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a kojih je 580. Druga je produljenje vremena naplate u 1. zoni, koja bi od ponedjeljka do subote bila do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. Treća se odnosi na poskupljenje parkiranja građevinskim tvrtkama koje zauzimaju mjesta zbog radova, a četvrta se odnosi na strožu kontrolu vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni" poručuju iz grada.