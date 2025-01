Važno je znati: Besplatne usluge u Zagrebu za reproduktivno zdravlje mladih

U povodu Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice podsjetimo da Grad organizira brojne aktivnosti s ciljem promicanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, edukacije, cijepljenja protiv HPV-a i ranog otkrivanja raka vrata maternice.

U Centru za zdravlje mladih osigurane su usluge koje su dostupne bez uputnice i potpuno su besplatne: cijepljenje protiv HPV-a, ginekološki pregledi, savjetovanje o reproduktivnom zdravlju te testiranje na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju. Usluge savjetovanja i ginekoloških pregleda provode se i na lokaciji Mirogojska 16, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Cjepivo protiv HPV-a preporučuje se radi smanjenja rizika od infekcije HPV-om i njenih štetnih posljedica, prvenstveno određenih karcinoma te se mladi do 25 godina starosti mogu cijepiti svaki ponedjeljak u Centru za zdravlje mladih, od 15.30 do 18.30 sati.

Preventivni ginekološki pregledi i savjetovanja dostupni su djevojkama i ženama do 29 godina bez izabranog ginekologa ili izvan mjesta prebivališta. Pregledi se provode ponedjeljkom i utorkom u Centru za zdravlje mladih te četvrtkom u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, a za dolazak je potrebna prijava putem aplikacije Terminko. Savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju dostupna su četvrtkom i petkom od 9.00 do 13.00 sati u Centru za zdravlje mladih, bez prethodne najave.