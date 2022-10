Škrobot: Dan mi počinje u pet ujutro, zbog posla pate prijatelji, ali sve je lakše uz dobre rezultate

Petra Škrobot prva je gradonačelnica Samobora, a taj grad slavi 780. rođendan. U razgovoru u povodu obljetnice, koji možete gledati i na Večernji TV-u, osvrnula se na dosad realizirane projekte u nešto više od godinu dana svog mandata, ali i najavila rješenja za goruća gradska pitanja, od dječjih vrtića i škola do javnog prijevoza i renesanse kultnog Samoborčeka.

Samobor slavi visoku obljetnicu. Što se točno dogodilo prije 780 godina?

Bela IV. je prije 780 godina izdao povelju kojom je proglasio Samobor slobodnim kraljevskim gradom. To je pak značilo da se Samobor može slobodno i samostalno dalje razvijati, a taj dan obilježava se kao Dan grada.

Prva ste gradonačelnica Samobora, no koji ste po redu na toj funkciji?

Prema zapisima iz našega muzeja, ja sam 232. "šef grada", recimo, ali i provjereno prva žena i najmlađa gradonačelnica na čelu Samobora.

Učite li od svojih prethodnika?

- Definitivno. Ključno je analizirati kakav je bio doprinos pojedinih gradonačelnika tijekom povijesti. Bila su tu brojna velika imena koja su učinila velike stvari za Samobor, ali bih posebno istaknula tri gradonačelnika: Ferdo Livadić, Ljudevit Šmidhen i Mirko Kleščić. Od svakoga se može naučiti ponešto. U vrijeme Ferde Livadića su se u Samoboru okupljali preporoditelji i ustvari budnica Još Hrvatska ni propala je nastala na putu prema Samoboru. U vrijeme Šmidhena izgrađena je brojna infrastruktura, a Kleščić je pokrenuo gradnju pruge prema Zagrebu, osnovao ljekarnu, hidropatsko kupalište koje i danas radi. Njih trojicu bih istaknula i voljela bih i ja nastaviti takvim putem.

Prošlo je više od godinu dana vašeg mandata. Što biste promijenili, ima li nešto što biste voljeli da niste učinili ili što ste propustili učiniti?

Zadovoljna sam učinjenim, iako osobno uvijek želim više i bolje, što je i razumljivo ako želimo ići naprijed. Voljela bih još više unaprijediti javni prijevoz koji je veliki problem u Samoboru. Dosad smo unaprijedili prijevoz unutar grada, ali problem su i dalje međužupanijske linije. Ovim putem zato ću ponovno apelirati na ministarstvo, jer su oni ključni u rješavanju problema. Sigurno neću odustati dok se sve ne riješi, ali s druge strane odradili smo zaista velik broj projekata unutar ovih nešto više od godinu dana pa, kada se uspoređujemo gradovima u okruženju, možemo biti stvarno zadovoljni.

Brojni stanovnici spominju čuveni Samoborček, u kojoj je to fazi i je li moguće ponovno pokrenuti liniju?

Vjerujem da je moguće i intenzivno radimo na tome sa susjednom Svetom Nedeljom jer je nužno da povežemo Samobor, Svetu Nedelju i Podsused, pa i dalje. Sada se govori i o povezivanju s Brežicama, što znači da bi to bio međunarodni projekt koji ne možemo samostalno iznijeti već trebamo potporu s viših razina vlasti, odnosno potporu ministarstava i države. Vjerujem da ćemo je i dobiti i da će se u europskim fondovima naći sredstava da to zaživi jer svi se doista sa sjetom sjećaju te pruge.

Vaš mandat obilježila su i stalna prepucavanja s bivšim gradonačelnikom Krešom Beljakom. Beljak je čak rekao da ga, ako je bilo kakvih nepravilnosti, prijavite USKOK-u i DORH-u ili će vas tužiti za klevetu...

Ma znate što, gospodin Beljak sada je najavio kandidaturu za premijera i skuplja tim ljudi, a svi znamo da se premijer ne postaje tako da se kandidiramo i da nas netko odabere, nego iz većine na parlamentarnim izborima. On jednostavno traži medijski prostor i zapravo se ne bih puno osvrtala na to. Zapravo, svi ti njegovi napadi koje je inicirao služili su samo tome da dobije medijski prostor, stoga ne bih komentirala dalje.

Možete li usporediti svoj način života otkako ste postali gradonačelnica sa životom koji ste vodili prije mandata?

Puno se toga dogodilo, mnogo se toga i promijenilo, ali tu su i lijepi projekti koji vas motiviraju da idete dalje. Ovo je posao bez radnog vremena i stalno morate raditi i biti dostupni. Kada ste odgovorni građanima, nema predaha. Dosta je tu i odricanja zbog kojih ponajviše trpe prijatelji koji su zakinuti za sva druženja, ali kada znate da radite dobre stvari za svoj grad, onda i njima i meni to lakše pada.

Kako izgleda vaš radni dan?

Radni dan počinje mi od pet, šest sati ujutro, a često dok sam još kod kuće otvorim laptop i odgovorim na mailove i tek onda krenem u ured, jer kada dođem onamo, uvijek je nešto hitno i bitno pa nema ni trenutka mira da se posvetim poslu odgovaranja na mailove. Zatim se intenzivno redaju sastanci, kolegiji, intervjui s medijima. Dan bude dinamičan, imamo izrazito puno protokolarnih događanja i nastojim na svima sudjelovati jer želim pokazati koliko cijenimo to što ljudi rade. Poslijepodne i navečer održavaju se sastanci s vijećnicima pa često završavam svoj radni dan jako kasno.

Koji su još planovi za Samobor u ovome mandatu? Što ste si zacrtali?

Ima mnogo planova. Ključni problem koji moramo riješiti su vrtići i škole, ali možemo biti i ponosni jer, dok svim drugim gradovima broj prvašića pada i za tisuću, Samobor ima gotovo tri razreda prvašića više, što je znak da su ga mladi prepoznali kao mjesto u kojem žele zasnovati obitelj i živjeti. Zato u sljedećoj godini počinjemo s nadogradnjom i rekonstrukcijom škola. Ciljevi su i dogradnja postojećih te gradnja novih vrtića, što će obilježiti sljedeću godinu.

Jedan će vrtić biti gotov do upisa i budući da je Samobor Grad prijatelj djece, puno ćemo pozornosti posvetiti dječjim parkovima. Do kraja mandata još je više projekata, a jedan od glavnih je javni prijevoz. A dugoročno imamo u planu i to da Samobor postane sveučilišni grad.

S druge strane, s turističkim razvojem već smo započeli i gotovo nema mjeseca kada nemamo barem neku manifestaciju u gradu. Da ne spominjem i naš poznati Fašnik te Biciklijadu koja se vratila u Samobor zahvaljujući Večernjem listu. Tu su i craft festival, sportske manifestacije i još mnogo događanja, a veliki je plan i revitalizacija Žumberka. Trenutačno je u tijeku izrada strategije razvoja turizma grada Samobora i ne želimo da to bude samo slovo na papiru, već da se krene i u njegovu provedbu.