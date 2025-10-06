Projekt 'Abakus tradicije za digitalne ambicije' donosi niz radionica u listopadu

Udruga Abacus Hrvatska kroz projekt "Abakus tradicije za digitalne ambicije" nastavlja i tijekom listopada s bogatim programom radionica i edukativnih aktivnosti kojima se potiče razvoj matematičkih i digitalnih vještina učenika osnovnih škola. Tijekom listopada planirano je održavanje radionica u osnovnim školama u Zagrebu i Ivancu, uključujući OŠ I.K. Sakcinskog, OŠ Jure Kaštelana, OŠ Marina Držića i OŠ Gračani, s ciljem razvoja numeričkih vještina učenika kroz interaktivno učenje zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva te primjenu mentalne aritmetike. Osim toga, u Gradskoj knjižnici Velika Gorica u subotu će se od 10 do 11 sati održat će se promocija STEM područja namijenjena djeci i roditeljima.

Radionice u školama (zatvorenog tipa):

Ivanec – OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog: 6.10., 13.10., 20.10., 27.10.

Zagreb – OŠ Gračani: 10.10. i 24.10.

Zagreb – OŠ Jure Kaštelana: 16.10., 23.10. i 30.10.

Zagreb – OŠ Marina Držića: 17.10.

Projekt "Abakus tradicije za digitalne ambicije" sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.