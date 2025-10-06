Naši Portali
STARTA U PETAK

Mate Bulić diže atmosferu, a Zagreb dobiva najveće rolalište ikad, počinje Oktobeer Fest

Zgrada Sabora ide u obnovu, Velesajam, Kockica i zgrada Vjesnika spominju se kao moguće zamjenske lokacije za zastupnike dok traju radovi
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.10.2025.
u 13:00

Ulaz na Oktobeer Fest bit će besplatan svaki dan do 18 sati, a nakon toga naplaćivat će se 20 eura, što uključuje ulaz na sve koncerte i programe u svim festivalskim šatorima bez dodatnih propusnica

Najveći festival zabave u Hrvatskoj – Oktobeer Fest – napokon počinje! Od petka, 10. listopada, Zagrebački velesajam pretvara se u epicentar glazbe, piva i dobrog raspoloženja koje će trajati punih deset dana, sve do 19. listopada. Službeno otvorenje počinje u 18 sati, no vrata festivala bit će otvorena već od 13 sati za sve nestrpljive posjetitelje koji žele prvi doživjeti atmosferu najzabavnijeg jesenskog događaja u Hrvatskoj.

Spektakl će otvoriti veličanstveni dron show, pravi audiovizualni spektakl koji će osvijetliti nebo iznad Zagreba i označiti početak desetodnevne fešte. Organizatori obećavaju nikad bogatiji program, sjajnu glazbu i dobru zabavu za sve generacije, uz bogatu ponudu hrane i piva koja će se na festivalu prodavati po jedinstvenoj cijeni od samo 5 eura – što je znatno niže od cijena sličnih festivala diljem Europe.

Ulaz na Oktobeer Fest bit će besplatan svaki dan do 18 sati, a nakon toga naplaćivat će se 20 eura, što uključuje ulaz na sve koncerte i programe u svim festivalskim šatorima bez dodatnih propusnica. Uz svaku ulaznicu posjetitelji će dobiti QR kod kojim mogu sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade, među kojima se ističe i – osobni automobil. Djeca do 16 godina te osobe s invaliditetom tijekom cijelog trajanja festivala imaju potpuno besplatan ulaz.

Osim glazbenog programa, posjetitelje očekuje i niz dodatnih sadržaja. Oktobeer Fest ove godine donosi najveće rolalište ikada postavljeno u Hrvatskoj, na više od 600 kvadrata. Rolati se može svaki dan od 13 do 24 sata, a cijena ulaza je simbolična – 3 eura, dok se role mogu iznajmiti za isti iznos.  Za najmlađe i njihove obitelji pripremljen je poseban LEGO Bricktoberfest šator, mjesto gdje se zabava i znanje spajaju u kockastu avanturu, dok će najveći i najzabavniji lunapark na ovim prostorima upotpuniti doživljaj i pretvoriti Oktobeer Fest u obiteljski raj.

Glazbeni dio festivala donosi raznoliku ponudu za sve glazbene ukuse. U Hrvatskom šatoru nastupit će Mate Bulić, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Maja Šuput i Ljubavnici, Lidija Bačić i Grupa Vigor, Bosutski bećari te zvijezde Big Cro Dance Partyja – Ivana Banfić, E.T., Alka Vuica, Simplicia i Ilan Kabiljo. Party šator rezerviran je za tematske DJ partyje poput “Rhythm is a Dancer”, “Hit Me Baby One More Time”, “Livin’ la Vida Loca” i “Don’t Stop the Party”, dok će se u Češkom šatoru izmjenjivati bendovi Daleka Obala, Teška industrija, Belfast Food, Gustafi, Vatrogasci, Night Express Band i One Dread. Ljubitelji vina moći će uživati u nastupima tamburaških sastava Quercus, Đeram, Žeteoci te Nenada Kumrića Charlija i Tequila Banda, dok će se u Njemačkom šatoru održavati tribute koncerti svjetskih glazbenih legendi – od AC/DC, ABBA-e i Red Hot Chili Peppersa do Queena, The Beatlesa, Tine Turner, Billy Idola i Davida Bowieja.

Od domaćih zvijezda do svjetskih tribute bendova, od piva i vina do rolanja i LEGO avantura – Oktobeer Fest 2025 donosi neviđenu kombinaciju zabave, glazbe i dobre energije. Zagrebački velesajam tako će na deset dana postati najveća pozornica kontinentalne Hrvatske, mjesto gdje se slavi život, smijeh i zajedništvo.
Mate Bulić Zagreb

