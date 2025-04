Najveće studentsko natjecanje ponovno u Zagrebu: Kreirat će se botovi, a pobjeđuje najinteligentniji

Cjelodnevno natjecanje u programiranju, Artificial Intelligence Battleground (AIBG) održat će se 17. i 18. svibnja, već devetu godinu zaredom. U blizini Zapadnog kolodvora, u Bird Incubatoru, natjecanje organizira studentska udruga Board of European Students of Technology (BEST Zagreb). Najveće je to studentsko natjecanje u području umjetne inteligencije, kako kažu, a cilj mu je okupiti što više timova studenata s različitih fakulteta koji će pokazati svoja znanja i vještine u programiranju te projekt gdje će studenti međusobno razmijeniti ideje.



Hackathon AI Battle Ground organiziraju studenti za studente. Traje jedan cijeli dan u kojem sudionici imaju 20 sati za programiranje i razvijanje vlastitih AI agenata, nakon čega ih testiraju u dinamičnom okruženju, odnosno njihovi kreirani botovi se međusobno natječu dok ne pobijedi najinteligentniji. Projekt je prvi put organiziran 2015., dok je 2018. održan inozemno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.



Druga najveća europska udruga studenata, kako kažu organizatori, BEST djeluje više od tri desetljeća u trideset država te okuplja studente tehničkih i tehnoloških fakulteta. Neprofitna je i nepolitička udruga koja potiče razvoj studenata u kulturnim, tehničkim i društvenim područjima tako što ih povezuje s raznim tvrtkama čijim brendovima studenti nude svoja znanja, ideje i iskustva putem kojih postižu suradnju.



Neki od partnera ovogodišnjeg natjecanja su Ericsson i Studentski centar koji su s udrugom BEST osigurali novčane nagrade za prva tri tima, ali i ponešto za sve sudionike. Natjecanje je otvoreno za sve zainteresirane studente s osnovnim iskustvom u području umjetne inteligencije koji se mogu prijaviti na službenoj stranici natjecanja samostalno ili u timu od četiri osobe.