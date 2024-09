MSU Zagreb: Pridružite se posljednjim ovogodišnjim turama posvećenim umjetnosti, šetat će se i Novim Zagrebom

Tijekom rujna, listopada i studenog MSU Zagreb organizira posljednje ovogodišnje pješačke ture, "Umjetnost u javnom prostoru" posvećenu javnim skulpturama i intervencijama suvremenih umjetnika u centru Zagreba, turu "Art ex Machina" posvećenu Novim tendencijama, najvažnijem umjetničkom pokretu iz druge polovine 20. stoljeća na ovim prostorima, te kvartovsku šetnju "Priča Novog Zagreba". Turu "Umjetnost u javnom prostoru" osmislila je i vodi kustosica i povjesničarka umjetnosti Ivana Meštrov, a do kraja godine će se održati u dva termina, u utorka s početkom u 18 sati te u subotu, 9. studenog od 16 sati.

– Tura priča o formativnom razdoblju suvremene umjetnosti i novih, konceptualnih umjetničkih praksi te ocrtava kontinuitet sa suvremenim umjetničkim praksama danas, a obuhvaća radove umjetnika Ivana Kožarića, Tomislava Gotovca, Borisa Demura, Željka Jermana, Vlade Marteka, Mladena Stilinovića, Svena Stilinovića, Fedora Vučemilovića, Brace Dimitrijevića i drugih. Tura koja će se održati u utorak posebno će se fokusirati na punktove intervencija Gorana Trbuljaka, čija je izložba "Da sam umjetnik, bio bih genij" upravo održana u MSU Zagreb. Mjesto sastajanja je ulazni hodnik Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, nekad Moderne galerije, ulica Andrije Hebranga 1, a predviđeno trajanje je 90 minuta – najavljuju iz MSU.

VEZANI ČLANCI:

Svoje mjesto na šetnjama možete osigurati kupovinom ulaznica, koje po turi stoje osam eura, a kupiti ih možete na recepciji Muzeja MSU-a ili putem sustava ulaznice.hr. Ulaznice za umirovljenike, studente i učenike u iznosu od pet eura i besplatne ulaznice za nezaposlene moguće je ostvariti samo na recepciji Muzeja uz predočenje odgovarajućih potvrda.

Pješačka tura "Art ex Machina" posvećena Novim tendencijama, najvažnijem umjetničkom pokretu iz druge polovine 20. stoljeća na ovim prostorima, održat će se u subotu 19. listopada s početkom u 10 sati. U devedeset minuta ture, koju je osmislila povjesničarka umjetnosti Dorotea Pečarić, prolazit će se punktovi od Tehničkog muzeja do nekadašnjeg radničkog sveučilišta Moše Pijade koji otkrivaju kako je Zagreb šezdesetih godina postao jedno od ključnih mjesta rane kompjuterske umjetnosti. Svoje mjesto na turi osigurajte putem servisa ulaznice.hr ili na recepciji Muzeja suvremene umjetnosti po cijeni od 8 eura. Okupljanje za turu je ispred ulaza u Tehnički muzej Nikola Tesla, a ulaznica uključuje i samostalni posjet izložbi Picelj i prijatelji.

VEZANI ČLANCI:

Tura se organizira povodom izložbe Picelj i prijatelji kojom HDLU i MSU Zagreb predstavljaju izvanredan i širok opus Ivana Picelja, jednog od pokretača i najaktivnijih sudionika umjetničkog pokreta Nove tendencije. Ulaznica za ovu turu se može iskoristiti uz neko od popratnih događanja, vodstava i predavanja koji se organiziraju uz izložbu Picelj i prijatelji. Više o popratnim događanjima pronađite na službenim stranicama MSU Zagreb.

MSU Zagreb još jednom organizira popularnu šetnju istočnim dijelom Novog Zagreba, predjelom grada u kojem djeluje Muzej suvremene umjetnosti. Šetnja će se odviti u nedjelju, 6. listopada u 16 sati uz vodstvo Pavela Gulina Zrnića, prvostupnika geografije i studenta kulturne antropologije i fonetike. Polazi se od platoa MSU-a do Zapruđa, Utrine, pa do Travnog i Dugava s idejom da se sudionicima pruži novi pogled na ovaj dio grada, propita percepcija Novoga Zagreba, otkrije zašto je došlo do stvaranja Novoga Zagreba i kako se kroz vrijeme mijenjala urbanistička misao i praksa te da se raspravi što Novi Zagreb danas predstavlja lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na šetnji je besplatno, prijave su obavezne, a obrazac možete pronaći ovdje. Program se odvija u sklopu projekta Točka sastajanja, a predviđeno trajanje šetnje je do tri sata. Ture se odvijaju uz potporu Turističke zajednice Grada Zagreba.