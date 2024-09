Gužve se nastavljaju: Produljuju se radovi na Branimirovoj, zatvara se još nekoliko zagrebačkih prometnica

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, kako ističu iz Grada, produljit će se radovi na uređenju kolnika u Ulici kneza Branimira. Južna kolnička traka, na dijelu od Osječke ulice do Aleje javora, od danas od 20 sati, bit će privremeno zatvorena za promet, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika. Nastavljaju se i radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinski vijenac, zbog čega će ta ulica, na dijelu od ulice Šestinski vrh do kućnog broja 16, od danas od 20 sati do 28. rujna, biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

Šestinski vijenac – Šestinska cesta – Lukšić – Bijenik – Sv. Duh – Selska cesta – Prilaz baruna Filipovića – Slovenska – Hanuševa – Ulica Republike Austrije – Trg Vladka Mačeka - Prilaz G. Deželića – Medulićeva – Ilica – Britanski trg – Pantovčak

Šestinski vijenac – Šestinska cesta – Mlinovi – Ksaverska cesta – Vrančićeva – Mlinarska – Jurjevska – Tuškanac – Ulica Vladimira Nazora – Pantovčak

Nakon radova na vodoopskrbnom cjevovodu pristupit će se cjelovitoj sanaciji kolnika pa će prometnica biti zatvorena do okončanja radova asfaltiranja. Petrova ulica, na dijelu od Bukovačke ceste do kućnog broja 150, od sutra od 8:30 sati do ponedjeljka 14. listopada do 4 sata bit će privremeno zatvorena za promet. S obzirom da su na toj dionici završeni radovi na rekonstrukciji plinovoda, izvodit će se radovi na uređenju kolnika. Obilazni pravac bit će:

Petrova ulica – Jordanovac – Maksimirska – Bukovačka i obratno.

Nakon završetka radova rekonstrukcije plinovoda nastavit će se s uređenjem kolnika i na dijelu od kućnog broja 150 do Ulice Jordanovac.