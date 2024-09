Jedinstvena manifestacija za bolju budućnost prvi put dolazi u Zagreb, evo o čemu je riječ

Uz korištenje najmodernijih tehnologija, moguće je napraviti prve korake prema praktičnoj, povoljnoj, zdravoj i ekološki prihvatljivoj mobilnosti. Klimatske promjene i neočekivane prirodne katastrofe usmjeravaju gradove ka težnji za nultom emisijom štetnih plinova te pokreću pojedince, tvrtke i znanstvene ustanove da ubrzano pronalaze rješenja za zeleniju budućnost. Renomirane institucije i vodeće tvrtke okreću se konceptu ESG-a, uzimajući u obzir okolišne, društvene i upravljačke čimbenike kako bi razvijale svoje poslovanje u skladu s načelima održivosti.

Kako bi ove aktualne teme približili stručnoj, ali i široj javnosti, Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, City Mobility i Bird Incubator krajem Europskog tjedna mobilnosti, od 20 do 22. rujna, organiziraju konferenciju pod nazivom Green Deal Mobility. Konferencija će se održati na čak tri lokacije u Zagrebu. Za sudjelovanje u ovoj trodnevnoj manifestaciji, koje je u potpunosti besplatno, možete se prijaviti najkasnije do 19. rujna i to na službenim stranicama događanja.

-Posljedice našeg djelovanja danas očekuju nas već sutra i svatko u svom području treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Upravo to je jedna od ključnih tema oko koje ćemo imati zanimljiv dijalog na panel diskusiji posvećenoj ESG-u- rekao je Krešimir Dvorski, suorganizator konferencije Green Deal Mobility i jedan od pionira održive mikro mobilnosti koji je u proteklom desetljeću s partnerima uveo sustave javnih bicikala i električnih romobila putem mobilne aplikacije u 50 gradova i općina u Hrvatskoj i regiji.

Prvog dana događanja od 09.30 sati kreće plenarna sjednica u Hotelu Zonar nakon koje slijedi niz zanimljivih panel diskusija. Teme kao što su e-mobilnost, utjecaj autoindustrije na okoliš, zbrinjavanje baterija, tehnologije bazirane na vodiku te sustavi dijeljene mobilnosti poput javnih bicikala i električnih romobila, već godinama intrigiraju javnost i val su koji pokreće industriju zelene tranzicije.

U subotu se pak konferencija seli u najveći AI poduzetnički centar u regiji, popularni Bird Incubator, gdje će ključni govor održati gospodin Baerte de Brey, stručnjak u strategiji izgradnje infrastrukture za hibridna i električna vozila kojega u Zagreb dovodi Veleposlanstvo Nizozemske u Hrvatskoj. Uz eminentne govornike iz područja zelene tranzicije te mnoštvo dinamičnih panel diskusija, stručnu javnost će razveseliti izuzetno zanimljivo natjecanje za startupe iz područja održive mobilnosti.

Na parkingu u sklopu Bird Incubatora posjetiteljima će biti omogućene probne vožnje Decathlon i Nami romobilima uz obaveznu kacigu, a posebnu poslasticu predstavlja mogućnost isprobavanja novih modela automobila među kojima su i Audi Q4, VW ID 7, Škoda Enyaq i Hyundai Ioniq. Avant2go car sharing tim će posjetiteljima omogućiti test sustava najma električnih vozila koji u Zagrebu osvaja sve više korisnika kao vrlo ekonomična i atraktivna alternativa posjedovanju vlastitog vozila. Nakon test vožnji posjetitelji će na licu mjesta dobiti informacije o mogućnostima nabave i osiguranja električnih vozila.

Prva romobilijada na ovim prostorima starta u 11 sati i to trećeg dana konferencije, uz testiranje vlastitih vještina na poligonu za sigurnu vožnju. Program počinje u 10 sati na parkingu kod ulaza na poluotok Univerzijade. Posjetitelji će moći isprobati električna vozila, od romobila do električnih automobila, a zabavljat će nas DJ Marcela i stand-up komičar Goran Vugrinec.

Da nitko ne ostane gladan tu je i food truck sa slasnim delicijama i osvježavajućim napitcima. Cilj romobilijade je osvijestiti javnost i medije da prometala poput električnih romobila, bicikala, rola, skateboarda i drugih oblika ekološki osviještenog kretanja trebaju biti više zastupljena u prometu. Sudjelovanje je besplatno, no svi posjetitelji sukladno mogućnostima imaju priliku ostaviti donaciju udruzi Fajter koja godinama pomaže beskućnicima. Sva prikupljena novčana sredstva namijenjena su za kupnju najosnovnijih životnih potrepština za zagrebačke beskućnike.

