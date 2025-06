Tomašević potvrdio da mu je ovo zadnji mandat te otkrio prve poteze

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otkrio je koji su mu prvi planovi nakon pobjede na izborima. - Sutra odmah imamo kolegij s pročelnicima o rebalansu proračuna. Daljnje guranje izmjena GUP-a, zatim imamo sastanak sa državnim vrhom oko vojnog mimohoda - kratko je rekao Tomašević. Upitan je o požaru na Jakuševcu.

- Sve ste već čuli. Ono što je ključno da je požar brzo uočen, da je brzo stavljen pod kontrolu, onda je na kraju i brzo ugašen i to je najbitnije - rekao je te je odgovorio na pitanje kako će proslaviti pobjedu.

- Sa svima koji su došli ću popričati, fotografirati se. Nema tu previše vremena za slavlje jer sutra je novi dan od jutra, raspored je dosta gust, to smo i očekivali - istaknuo je. - Nema vremena puno za slavlje, ono što je dobro da tu nema nekog novog uhodavanja. Sve znamo što trebamo, procedure su u tijeku. Kapitalni projekti idu dalje, to je isto dobro za Zagrepčane da nema nikakve tranzicije vlasti nego nastavljamo - rekao je.

Upitan je i je li mu ovo zadnji mandat kako je i ranije govorio? - Držim se i dalje toga. Mislim da se u jednom mandatu ne možete pokrenuti i završiti stvari, velike kapitalne projekte. Možete završiti neke manje projekte poput dječjih vrtića itd., ali ne ove velike poput Paromlina, stadiona. To se objektivno ne može riješiti u jednom mandatu, ali u dva mandata smatram da se može i to je to. Od sutra odmah nastavljamo raditi na realizaciji svojih obećanja - rekao je. - Većina ekipe će ostati ista, ali vidjet ćemo. Sa svima ću razgovarati i vidjeti. Taj tempo nije baš lagan. Upitan je i je li mu premijer Plenković čestitao na pobjedi: - Još nije stigao, ali vidio sam da je čestitao svim izabranim gradonačelnicima.

- Dosta je bilo promjena na ovim izborima lokalnim što bih ja rekao da je dosta neočekivano - komentirao je rezultate lokalnih izbora.

VIDEO Tomašević: Pobjedu posvećujem roditeljima i supruzi