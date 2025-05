Lovrić: 'Jučer u Otvorenom nisu nastupili oni koji nisu imali što za reći'

"Zagreb je demografski devastiran u posljednje četiri godine, no od 2. lipnja to mijenjamo". Poručili su to predstavnici koalicije Blok umirovljenici zajedno i Plavi grad, čiji je kandidat za gradonačelnika Ivica Lovrić, na danas održanoj konferenciji za medije u sklopu koje je demograf Nenad Pokos, istaknuo i kako su podaci o broju rođenih u 2023., jako zabrinjavajući.

– Grad Zagreb je jedina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je ukinula uspješnu demografsku mjeru. Riječ je o mjeri roditelj odgojitelj koja je za rezultat imala povećanje broja rođene djece u Zagrebu. Zbog toga u posljednje vrijeme bilježimo pad živorođene djece za čak 13 posto što je više od hrvatskog prosjeka, dok je Zagreb u vrijeme mjere bio među vodećima u broju rođenih. U ove četiri godine grad Zagreb nije donio niti jednu adekvatnu kompenzacijsku mjeru kojom bi nadoknadio taj gubitak. U veljači su povisili jednokratnu naknadu za rođenu djecu s 331 eura na 600 eura, no taj iznos dobiva prvo, drugo i trećerođeno dijete – kazao je Pokos te dodao kako je do 2021. iznos za svako trećerođeno dijete i sva nakon toga bio 7.200 eura u prvih šest godina života.

Naveo je i primjer grada Novske koji u prvih šest godina za svako trećerođeno dijete daje 10.000 eura, dok Split u prvih deset godina daje oko 7.000. – Plavi grad će povisiti naknade za svako treće i višerođeno dijete. Osim toga, lani je bilo oko 2.000 neupisane djece u vrtiće. Za njih smo pripremili mjeru 500 eura za roditelje ili djedove i bake koji ih čuvaju od prve do šeste godine. Prva zemlja koja je prošle godine uvela baka i djed servis je Švedska, a svi znamo da su Švedska i Francuska predvodnice u mjerama demografskih politika – naveo je Pokos te dodao kako je sličnu mjeru uveo i Samobor. Vrtići će u Zagrebu, naglasio je, biti besplatni, baš kao što su besplatni u još četrdesetak općina u Hrvatskoj. Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Marina Lujić osvrnula se pak na tekuće upise u vrtiće.

– Projekcijski dokument u kojem se predviđa koliko će biti upisane djece poslan je na doradu nakon čega je uveden naputak da se predvidi veći broj djece za upis kako bi se prikrio problem nedostatka mjesta u vrtićima te ostavi dojam da su upisana sva djeca. Prekomjeran broj upisane djece u grupama izazvat će sigurnosnu ugrozu za djecu, odgojitelje i druge djelatnike u vrtićima – upozorila je te se naglasila kako ugovori njegovatelja nisu produženi što je kod brojnih izazvalo zabrinutost.

– Plavi grad će im ponuditi ugovore na neodređeno, baš kao i asistentima u nastavi. Također, brojka koju Grad komunicira od 1400 novozaposlenih u dječjim vrtićima, no među njima je najmanji broj odgajatelja. Padom broja zaposlenih odgojitelja u vrtićima, narušena je kvaliteta odgojnog procesa. Roditelji djece koja su rođena nakon 31. kolovoza 2024. u najvećoj su panici jer već znaju da neće moći dobiti mjesto u vrtiću stoga će im mjera 500 eura za čuvanje, pomoći – zaključila je. Dijana Trošelj osvrnula se pak na probleme sugrađana koji žive u gradskim stanovima.

– Moj novi Jelkovec prije deset godina bilo je stigmatizirano naselje na rubu grada, no nakon što je Grad otvorio kvart za priuštivo stanovanje, čitav je kvart procvjetao. Ponosni smo da je najkvalitetnija tekovina ovog naselja socijalna kohezija. Do 2023. Jelkovčani su živjeli dobar i miran život, no donošenjem nove odluke o najmu, u pitanje je dovedena egzistencija oko 600 obitelji koje žive u Jelkovcu i na drugim lokacijama. Ugovori o najmu koji su istekli se ne obnavljaju, obnovljeno ih je svega 30 posto, a ono što je najgore jest to da je kriterij plaća – navodi D. Trošelj. Dodala je i kako je novom odlukom, ako se nalazi van Zagreba i Županije, dopušteno posjedovanje nekretnine, čime su Zagrepčani dovedeni u nepovoljniji položaj i diskriminirani

– Građanima u najmu šalju se nalozi za deložacije i to kada su u godinama kada nisu više kreditno sposobni i nemaju vremena za dugoročne kredite da bi kupio stan po ovim cijenama. Stoga želimo vratiti pravnu sigurnost najmoprimcima, otvoriti nekoliko modela najmova – zaključila je D. Trošelj. Lovrić je pak naglasio kako će "Tomaševićevim antidemografskim mjerama zbog kojih se u Zagrebu rađa 1000 djece manje, od 2. lipnja doći kraj".

– Od 1. rujna neće biti neupisane djece u vrtiće jer ćemo uvesti kompenzacijsku mjeru djed i baka servis te 500 eura za roditelje koji ih čuvaju. Djeca će moći ostati doma, a ostali će biti u vrtićima. Svojim mjerama Tomašević je iselio 500 zagrebačkih obitelji iz stanova, a namjerava to još učiniti i s njih 600 tražeći od njih podatke koji uopće nisu propisani zakonom. Pozivam sve korisnike gradskih stanova da se strpe još mjesec dana jer ćemo zaustaviti nasilje koje gradonačelnik provodi – kazao je Lovrić.

Osvrnuo se i na jučerašnji nastup u emisiji Otvoreno, u sklopu koje se trebalo održati sučeljavanje na koje su bili pozvani svi kandidati za zagrebačkog gradonačelnika, no nitko se, osim Lovrića, nije pojavio.

– Jučer u Otvorenom nisu nastupili oni koji nisu imali što za reći. Ako vam je razlog za doći na sučeljavanje isključivo napad na aktualnog gradonačelnika, onda je očito da nemate što govoriti u studiju. Osobno, sučeljavanja ovakve vrste gledam kao priliku da se predstavi program i da im objasnite što ćete raditi ukoliko vam daju povjerenje. Imao sam dojam da ostali kandidati i kandidatkinja, ako im nema Tomaševića, nemaju koga napadati, a svojih programa i ideja nemaju pa nemaju što prezentirati zagrebačkoj javnosti. Svačije je demokratsko pravo da nastupa ili ne nastupa, no po meni je vrlo neozbiljno kandidirati se na izborima, a potom odbijati nastupe u javnim medijima – zaključio je.