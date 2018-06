Još malo pa će Bandić konkurirati “Stilskim vježbama”

Zagrebačke priče

Ništa bez suvenira

Prema istraživanju, oko 37 posto gostiju u hotelu uzme neki “suvenir”. Uzimali su pepeljare, svjetiljke, plahte, televizore, namještaj... Pa čak i WC daske. A o ručnicima da i ne govorimo. Na glavnom zagrebačkom trgu za Uksrs 2010. postavljena je izložba “Posljednja večera” koja je prikazivala Isusa i 12 apostola u prirodnoj veličini, rad slikara Zvonimira Mihanovića. No, neoštećeni su “izdržali” samo nekoliko sati jer je već u noći na petak nepoznati lopov ukrao kalež.

Prije nekoliko je godina u Hrvatskoj zavladala nova moda: kradu se registarske oznake automobila iz Srbije koje se potom najvjerojatnije čuvaju kao suveniri. Pa se podsjećam: kada smo bili dečeci, prestižno je bilo imati Mercedesov znak, i to skinut s nečijeg auta. U to vrijeme nije bilo puno Mercedesa u Zagrebu. Zanimljivo je da to nismo smatrali krađom, a ustvari je bila. Krali su se i otvarač boca Mozart, mali Eiffelov toranj, gondola iz Venecije... Moj je susjed imao u stanu klupu ukradenu iz parka. A moj dobar prijatelj, glumac, poklonio je jednoj dami, akademskoj slikarici, ploču s tramvajskog stajališta koju je, naravno, otrgnuo s jednog od njih. U Varaždinu su, čuo sam, dečki ukrali policajcima – alkometar. Prije nekoliko godina, žalio mi se kolega iz redakcije da mu je netko iz kaputa koji je bio na vješalici ukrao – prezervative. Jedan bračni par iz Njemačke nije ukrao, već je s jadranske plaže, ne znam točno koje, uzeo jedan kamen i odnio ga u svoju zemlju. Međutim, ispostavilo se da to nije kamen, nego stara ručna bomba. Baš me zanima kako taj suvenir carinici nisu prepoznali.

Lacijevi restorani

Dobio sam e-mail od prijatelja Ladislava Kleina. Zovemo ga Laci, a bio je dobar karikaturist. Objavljivao je u nekadašnjem Paradoksu, časopisu za humor i satiru, koji je izlazio potkraj šezdesetih. Laci je, ustvari, bio menadžer u mnogim klubovima i restoranima. U “Argentini” u Jurišićevoj, primjerice. To je bio dobar restoran, službeno otvoren do dva sata, a neslužbeno i dulje. Na jelovniku je, između ostalog, bio u to vrijeme raritetan specijalitet – konjsko meso. Moja će se generacija sjećati “Scotch kluba” na uglu Dalmatinske i Frankopanske. Vodili su ga braća Dragović, a Laci je bio duhovni vođa. Potom je bio u “Kamenoj čardi” pokraj toplane, pa godinama u “Tiffanyju” na uglu Gundulićeve i zelenog vala, vlasnika Miće Carića. On je vodio i “Romantiku” u Svetoj Nedelji, na nekadašnjoj stanici samoborčeka, koju je poslije preuzeo Laci i nazvao je “Skretnica”. Jedno je vrijeme Laci vodio restoran na Markuševačkoj cesti. Do njegova dolaska zvao se “Zeba”, a on ga je preimenovao u “Nema da nema”. Potom je otvorio u Baranji restoran “Krokodil”. Pazite, u Baranji – “Krokodil”. Laci je prije Domovinskog rata s obitelji otišao u Njemačku. I ondje je imao restorane, uvijek originalnih i duhovitih naziva. A naziv njegova talijanskog restorana u Bremenu, po mojem mišljenju, bio je najoriginalniji – “Scuzi tedeski”. Laci je u mirovini, živi u Bremenu, nije se obogatio jer mu novac nikada nije bio prioritetan. Javio mi se za Novu godinu. Citiram dio njegova pisma: “Bok i shalom, Vojkane, eto, razmijenio sam još jednu godinu. I mogu Ti reći sljedeće: Sve više što se ova ‘jednokratna pojava’, život, bliži kraju, sve se brže troši. To nije rezignacija, već jednostavno činjenica.” Moj je odgovor: Mislim da da.

Paket sinu u Ameriku

Pedesetih i šezdesetih naši su vrijedni ljudi odlazili u inozemstvo trbuhom za kruhom. (Poznata je rečenica: Povijest se uvijek ponavlja dvaput – prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa.) Najčešće u Njemačku, Zapadnu, naravno, ali i u Ameriku, Kanadu pa i u Novi Zeland i Australiju. Kada bi se čovjek nakon nekoga vremena snašao, slao je svojima pakete, a kasnije donosio i marke, dolare… I tako je šezdeset i neke odlučio u Ameriku otići jedan naš kolega, sin jedinac samohrane majke. Zvali smo ga Pir. Prošli su mjeseci, majka se nije pohvalila da je dobila paket. Prošla je i godina i više, a paketa nema. Kasnije smo saznali da je bilo obrnuto. To je zasigurno bio jedinstven slučaj, da majka iz siromašnog socijalističkog Zagreba šalje pakete sinu u bogatu kapitalističku Ameriku.