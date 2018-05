Matko Laginja objasnio je princu Aleksandru da Zagreb ima muško i žensko rodilište

Slikar Mirko Rački 1974. imao je 95 godina. Književnik Gustav Krklec došao je k njemu u atelje na Šalati.

– Dragi Rački, želim vam sve najbolje za vašu 95. godišnjicu. Volio bih da i vi meni dođete čestitati 95. godišnjicu mog života – rekao mu je Krklec.

– Doći ću sigurno, ako budeš još živ! – odgovorio mu je Rački.

Gustav Krklec umro je u 79. godini, a Mirko Rački u 103. godini.

Špiro

Slušateljica Ivana Schenner iz Zagreba piše mi: Šaljem vam ove izreske umjesto humorističkih novina kojih više nemamo.

Večernjak objavljuje „Ekran“, to jest pregled programa, koji vrijedi od 24. do 30. veljače. Ponavljam, od 24. do 30. veljače.

A na naslovnici Studija uz fotografiju glumca Špire Guberine na istaknutom mjestu piše:

„Doajen hrvatskog glumišta slavi pola desetljeća na sceni i 77. rođendan.“

Čestitam Špiro! Pola desetljeća glume!

U pola desetljeća, a to znači u pet godina, Špiro je uspio odigrati stotine uloga u kazališnim predstavama, pedesetak uloga u filmovima i jednako toliko u televizijskim dramama i serijama. To je za Guinnessovu knjigu rekorda. A ustvari se radi o neispravno napisanim podacima.

Špiro Guberina, Špiro Špula, Špiro, taj veliki meštar glume i komike, moj susjed iz Deželićeve ulice, koji je sada u umirovljeničkom domu u susjednoj Klaićevoj ulici, kaže:

– Ja ne mucam, ja imam, kako mi Dalmatinci kažemo, lijenu artikulaciju, malo sam govorio na refule, kako se kaže.

Maestro Dešpalj

Koncert u Dvorani Vatroslava Lisinskog u rujnu 2011. godine bio je posvećen 150. godišnjici HAZU. Na programu je bio Koncert za violinu i orkestar Pavla Dešpalja, a akademik Dešpalj je u program uvrstio i Četvrtu simfoniju svog učitelja Stjepana Šuleka, nekoć člana JAZU.

Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio-televizije dirigirao je te večeri šef orkestra Pavle Dešpalj.

To je bio maestrov prvi nastup nakon dosta teških zdravstvenih problema.

Između ostalih koncertu je prisustvovao i akademik, kardijalni kirurg Željko Sutlić. Nakon koncerta, čestitajući maestru Dešpalju, rekao je:

Kad sam te vidio kako dirigiraš, počeo sam vjerovati u medicinu.

Rodilište

Godine 1920. došao je u Zagreb budući jugoslavenski kralj Aleksandar. S njim se u kolima vozio ban Matko Laginja.

Vozeći se Ilicom došli su do jedne zgrade i regent Aleksandar upita:

– Što je ovo ovdje?

– Rodilište, Vaše Veličanstvo.

Kad su došli u Petrovu ulicu, Aleksandar upita:

– A što je ovo?

– I ovdje je rodilište, Vaše Veličanstvo.

– Imate, dakle, dva rodilišta?

– Da – mirno odgovori Laginja – jedno za žensku, a drugo za mušku djecu.