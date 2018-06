Koliko je opasan mačji kašalj?

Vladimir Pezo, veterinar:

Dakle, mačka ili nježnije rečeno maca uglavnom je mirno, tiho i umiljato biće. Kašalj, ako nije potaknut nekim ozbiljnim bolestima, uglavnom je bezazlena pojava. Ali kada spojimo macu i kašalj rezultat je ponekad... Pokraj vas leži vaša maca, pomalo se uvija i prede. U jednom trenutku maca počinje kašljati, nježno je opominjete: “Maco, probudila si djecu!” Maca sva srdita ustaje iz kreveta da bi primirila djecu, a nad vašim bračnim vodama nadvijaju se teški oblaci, slijedi oluja. Pokušavate izbjeći tu obvezu koja je pred vama, zaspati snom pravednika, ali oluja počinje i često kao posljedica tog macinog kašlja zna završiti kao rasprava u Palači pravde.

Ako zadavimo Štrumpfa, kakve boje on postaje?

Joško Marušić, karikaturist, autor crtanih filmova: Kao što znamo, Štrumpf je biće iz mašte. A kad se radi o bićima iz mašte, onda treba znati da ona ne mijenjaju boju. Čak se i nakon smrti mogu micati. Dakle, kada zadavimo Štrumpfa, on ostaje plav. To se može usporediti s drugim bićima iz naše mašte. Na primjer, s Dinamom. Isto je plav, igrači mu se miču, daju čak i izjave, ali masa ljudi ne zna da je on odavna zadavljen.

Zašto snažnije pritišćemo tipke daljinskoga kada su baterije pri kraju?

Zoran Šego, voditelj Odsjeka tehnike na HRT-u:

Unutra ima kondenzator koji se mora napuniti. Ako vi stišćete tipke, on se još više prazni pa je to onda još gore. Zato ga treba ostaviti nekoliko minuta pa onda opet probati. Ali nitko nema strpljenja, pokušavamo izvući zadnje atome struje iz baterije, ali to nam ne uspijeva, onda se dignemo, pa onda na televizoru promijenimo program.

Nakon Šegina odgovora dodajem Arsenove stihove:

Ponašam se ko čarobnjak

Iz jednoga svijeta u drugi skačem

Biram zemlje i režime

S daljinskim upravljačem

Zašto ne smijemo skrenuti desno kad je na semaforu crveno?

Prof. dr Ivan Dadić:

Kod nas to zakon ne dozvoljava, a mislim da bi bilo dobro da se unese ta odredba da možemo skrenuti desno za vrijeme crvenog svijetla s time da propustimo vozila i pješake koji imaju mogućnost prolaza u tom trenutku. To bi bilo dobro jer bi se promet brže odvijao, bilo bi manje nervoze i gužve, a policija bi imala manje posla, ekološki bi bilo bolje, osobito na raskrižjima...Nažalost, kod nas je sustav takav. Mnoge zemlje imaju takav zakon, to je vrlo jednostavno i učinkovito rješenje. No mi još uvijek volimo putem zakona vladati ljudima, a ne problemima.

Hoće li nam ikada biti bolje?

Nenad Stazić, zastupnik u Saboru:

Političar koji ne bi vjerovao da nam može biti bolje bio bi slab političar. Možemo u ovoj našoj predivnoj zemlji stvoriti ugodan i sretan život svih poštenih i vrijednih ljudi. U to ne samo da vjerujem već zajedno sa svojim kolegama na tome i radim. A hoće li nam i kada biti bolje? Nakon izbora.

Kako se osjeća voćka poslije kiše?

Dr. sc Ivo Krpina:

Sjajno se osjeća, što je i logično. Fenomen na svijetu je taj klorofil. Fotosinteza funkcionira na vodi mineralnim tvarima iz tla, sunčevoj svjetlosti, bitna je temperatura, za fotosintezu je ona oko 24-25 stupnjeva.

Kad je opran, list fantastično stvara jedinstven fenomen na svijetu, pravi glukozu, a glukoza je krvni šećer, iz toga se sve na ovom svijetu stvara... baš je ovaj život lijep.

Zašto ljudi postavljaju glupa pitanja?

Dr. Veljko Đorđević, psihijatar:

Teško mi je na to odgovoriti. Mislim da ne postoje glupa pitanja, već glupi odgovori. Kad netko postavlja pametno pitanje, on već zna pedeset posto odgovora. On tim svojim pametnim pitanjem želi zadiviti auditorij i pokazati se u najboljem svijetlu, koji put diskreditirati osobu, zafrkavati, isprovocirati...

Netko, kada nešto ne zna, želi ispasti pametan baš takvim pametnim pitanjem.