Istražili smo trendove ususret Biciklijade: Hit su bicikli na struju, jurilice po mjeri i retro poniji

Bliži se 40. izdanje Večernjakove biciklijade, koja se ove godine vraća u Samobor, grad koji je bio ciljno odredište još davne 1979., kada je popularna manifestacija pokrenuta. Ruta će se protezati duž 21 kilometra, a da bi vožnja po gradskim i županijskim cestama bila što udobnija, valja imati i dobru “pilu” na dva kotača.

Gradski, treking, brdski

Planirate li pak nabaviti novi bicikl, raspitali smo se i što je trenutačno u trendu. A čini se da su s BMX-ova, trkaćih modela i “leđero” gradskih varijanti mnogi odlučili prijeći na struju. Električni je bicikl nemoguće naći po cijeni manjoj od tisuću eura, a za neke bi valjalo izdvojiti i više od 50.000 kuna. Unatoč tome, potražnja je golema. Kako nam kaže Roko Fržop iz Giant/Keindla, jednog od najvećih hrvatskih biciklističkih trgovačkih lanaca, interes za tom vrstom vozila na dva kotača sustigao je svjetske trendove.

– Ovo je definitivno godina električnih bicikala. Izuzetno su popularni, prodaja im je sad izjednačena s onima koji nisu na struju. Vole ih ljudi koji ih koriste za put do posla, ali i rekreativci koji žele prijeći što veću rutu u malo vremena – govori Fržop. Svatko, naravno, kupuje u svom cjenovnom rangu, a pri odabiru savršenog električnog bicikla najvažnija je baterija. Slabije mogu potegnuti 30 do 50 kilometara po punjenju, a najjače s dometom od 240 kilometara pariraju električnim automobilima pa u jednoj vožnji mogu prijeći udaljenost od Zagreba do Varaždina i natrag. I još ostane “soka” za gradsku vožnju nekoliko dana. Postoje, dodaje, različiti modeli, ovisno o tome volite li gradsku vožnju, treking u prirodi ili adrenalinske staze. A koji bi, pitamo ga, ponudio vozačima Biciklijade?

– Gradski električni bicikl ili treking s užim gumama. Ali ako vozači vole i kretanje po šumama i drugim neravnim terenima, možda je najbolje da odaberu brdski bicikl – odgovara Fržop.

Usporedo s “boomom” električnih, sve je veća i potražnja za biciklima koji su im sušta suprotnost. Modeli ponija kakve su svi vozili u osamdesetima također su postali hit među Zagrepčanima.

– I kod nas raste popularnost električnih bicikala, ali bilježimo zaista velik interes za našim “oldtimer” modelima poput poznatog ponija. Ljudi ih kupuju iz nostalgije za starim danima, a posebno ih vole stariji koji su na njima odrasli – govori nam Nino Jeromić, prodavač u lancu trgovina Rog-Joma. Crvena “jurilica” koju nam je pokazao stoji 4300 kuna, a cjenovni im je rang od 3300 do 7000. Na oglasnicima ih pak retro entuzijasti mogu pronaći i za mnogo manje.

Ima i ljudi koji žele nešto nesvakidašnje pa se tako kupuju i “cargo” bicikli, koje također nude u Rog-Jomi, a stoje više od 50 tisuća kuna. Oni koji si to mogu i žele priuštiti od Marina Mikića iz Dukha Bikesa mogu naručiti bicikl po mjeri, s ramom koja savršeno odgovara njihovoj visini, duljini ruku i željama vezanima za volan, sjedalo, brzinu... Cijena je, naravno, po dogovoru.

I ruta “kao nekad”

Bili električni, poniji, brdski ili oni namijenjeni adrenalinskoj vožnji, svi su bicikli dobrodošli na Večernjakovu biciklijadu 11. lipnja. Start je u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana na Črnomercu, a cilj na popularnom izletištu Vugrinščak u Samoboru, gdje sudionike očekuje i bogat zabavni program uz Prljavo kazalište, Vannu, Detour, Pravila igre... Svakako se prijavite putem online obrasca koji možete pronaći na web-stranicama Večernjeg lista. •