Cjelodnevna zabava: Provjerite znanje o pedaliranju i uključite se u "Wine&paint" radionice

Bogata gastronomska ponuda, osvježenje u bazenu, vatreni koncerti te raznovrsne radionice za djecu, ali i one malo starije, čekaju vas danas na samoborskom Vugrinščaku, ciljnoj lokaciji 41. Večernjakove biciklijade. Prvi došljaci na dva kotača, koji u 10 sati startaju s Tuđmanova trga, na cilju se očekuju već oko 11.30, a u 13 sati počinje i zabavni dio programa koji će potrajati do kasnih večernjih sati. Na hidropatskom kupalištu Vugrinščak neće nedostajati ni još malo sportske rekreacije jer nas očekuje i malonogometni turnir te otvoreni tereni za odbojku na pijesku. Ako vam pak zatreba osvježenje, moći ćete se opustiti i u velikom bazenu te manjem za djecu, koja će se zabaviti i na obližnjem igralištu. Na jednom od punktova mjerit će se i krvni tlak, i to u sklopu projekta Lov na tihog ubojicu, odnosno hipertenziju. Bit će moguća i mjerenja na metaboličkoj vagi, a prijave nisu potrebne.

Svoje djelo nosite doma

Uživat će se na Vugrinščaku i u zabavi uz slikanje i birana vina, i to u sklopu radionica "Wine&paint" iza kojih stoji kreativni studio Art Bottega. Radionice također počinju u 13 sati te će trajati dva i pol sata, a namijenjene su za 20 sudionika koji će imati prilike svoje remek-djelo na koncu ponijeti kući. Kistovi, akrilne boje te platna čekaju vas na licu mjesta, a motiv koji će se slikati bit će "On the road", odnosno prilagođen temi manifestacije.

VEZANI ČLANCI:

– Imat ćemo i jednu kraću pauzu, a ako se ondje nađe i netko tko nikada nije primio kist u ruke, nema veze jer tu je naš voditelj. Naime, on će cijelo vrijeme sudionike polako voditi korak po korak kako bi na koncu naslikali željeni motiv – ističe marketing-menadžerica Dora Šitum.

Kao brend "Pineli i vino", dodaje, prvi su pokrenuli radionice "Wine&paint" prije pet godina, najprije u Splitu, a zatim u metropoli te Zadru i Rijeci. Često gostuju i u drugim većim gradovima poput Vukovara, Vinkovaca i Osijeka, a dobar odaziv na radionicama imali su i na brojnim otocima te u Lici. Osim individualnih radionica, za koje prijava stoji 25 eura, organiziraju i proslave rođendana, djevojačke zabave te team building za poslovnjake. Prijaviti se možete, kao i saznati sve detalje, na njihovoj službenoj web-stranici te društvenim mrežama poput Facebooka i Instagrama.

Svoje znanje, kako iz opće kulture, tako i iz povijesti Večernjakova biciklijade, možete pak provjeriti na pub-kvizu, koji se također organizira na Vugrinščaku s početkom u 13 sati, a za njega se pobrinuo inicijatorski dvojac, 19-godišnji Matej Mikulić i godinu dana stariji Matko Spudić.

Foto: Matej Mikulić

Natjecat će se 20 ekipa

Igrat će se u nekoliko krugova pa će 20 prijavljenih ekipa najprije odgovarati na pitanja iz općeg znanja, u bonus rundi testirat će pak znanje o biciklijadi, a tri najbolje ekipe očekuju vrijedne nagrade.

Na kvizove koje organizira ovaj mladi dvojac, inače, možete svratiti svake srijede u caffe bar i klub Sport Billy, a ideja o pokretanju došla je, kažu, iz čiste ljubavi prema kvizovima.

VEZANI ČLANCI:

– Uvijek smo obožavali ići na ovakve i slične kvizove, a prije nekoliko mjeseci u Tataki baru na Jarunu, gdje smo svakodnevno i po nekoliko puta ispijali kave, pružila nam se prilika da pokrenemo i nešto svoje – kaže Matej te dodaje kako su ondje najprije organizirali probnu kvizašku večer te iznenadno napunili kafić. Naime, te su večeri ekipe formirali, napominju, od vlastitih prijatelja, članova uže i šire obitelji, a svratili su i oni s kojima se ne druže često.

– Sudionici te prve večeri inače nisu kvizaši pa smo, vodeći se time, sastavili lakša, ali raznovrsna pitanja – ističe Matej. Kotizacija za njihove kvizaške večeri je dva eura po osobi, sva su mjesta gotovo uvijek popunjena, a kako su obojica studenti, kažu, uvijek dobro dođe malo razonode i zabave, no dobar je i džeparac.