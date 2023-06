Zagrebačka županija: Cikloturističke atrakcije adut su zelenog prstena

Rutom 41. Večernjakove biciklijade, koja starta sutra u 10 sati sa zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana i vodi do samoborskog Vugrinščaka, jednim će se dijelom pedalirati i kroz Zagrebačku županiju, čija Turistička zajednica intenzivno promovira cikloturizam. Tako su tijekom godina izdali 13 izdanja karata biciklističkih staza čija je ukupna dužina 1317 kilometara, a one se mogu pronaći na među biciklistima popularnoj aplikaciji ZG Bike te platformi Vision One. Ondje su, naime, objedinjene sve biciklističke rute te su dostupne i korisne informacije koje se nalaze i u Cyclist Welcome mreži, poput onih o smještajnim te objektima s ponudom hrane i pića.

Solarne stanice

Cikloturistima je, ističu, osigurana i kvalitetna servisna podrška, a 2016. u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom te lokalnim TZ-ima postavljeno je 12 servisnih stanica sa stalcima za bicikle na području devet gradova i tri općine Zagrebačke županije. Godinu poslije, također u devet gradova i tri općine, postavljeno je i 12 solarnih servisnih stanica koje za svoj rad koriste sunčevu energiju, a nude i uslugu punjenja mobitela korisnika.

Županija je prije dvije godine prvi put raspisala i javni poziv za sufinanciranje gradnje ili opremanja sportske infrastrukture, poput pumptrack poligona i bike parkova. Tako su Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina ostvarili po 200.000 kuna bespovratnih sredstava, a 150.000 kuna dodijeljeno je Velikoj Gorici.

– Kao dvije zanimljivosti možemo istaknuti da je prvi asfaltirani poligon u Hrvatskoj otvoren još 2020. u Svetoj Nedelji, a onaj u Velikoj Gorici površinom je najveći u zemlji i jedan od tri najveća u Europi – kažu u Zagrebačkoj županiji.

I poznate utrke

Turiste u zeleni zagrebački prsten redovito privlače i brojna biciklistička događanja poput Dugoselske ili Ivanićgradske biciklijade, nazvane "Turističkim putovima – biciklom do zdravlja", MTB Enduro Japetić u Jastrebarskom, Međunarodne brdsko-biciklističke utrke XCO Samobor, a tu su i Svetonedeljska i Zelinska biciklijada, Tour de Tur u Velikoj Gorici, Prvosvibanjska biciklijada u Vrbovcu te Tour de Jelačić u Zaprešiću.

– Jedna od manjih, ali svakako zanimljivih biciklijada je "Put bijele rode" koju Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije organizira u suradnji s Turističkom zajednicom općine Pisarovina te udrugom Zdenčina 1562 u povodu Dana roda koji se obilježava 24. kolovoza. Jedinstvena je to 17 kilometara duga biciklijada koja spaja Donju Zdenčinu i Donju Kupčinu, dva sela s najvećim brojem roda u Zagrebačkoj županiji – napominju.

Županija je svake godine i dio etape slavne utrke Cro race što, dodaju, pridonosi promociji turizma, prirodnih ljepota, kulturne baštine te gradova i općina kroz koje ona prolazi.