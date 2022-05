Imamo brojke: Koliko prihoda dobiva ZET od reklama na vozilima?

Plava je boja Dinama, plav je i zagrebački grb još od 1896. godine. Plavim se zove i zagrebački ured koji gradskim poduzetnicima pomaže u njihovim prvim koracima. Ta se boja, ukratko, već barem 120 godina povezuje s hrvatskom metropolom, a zbog plave boje ZET-ovi su tramvaji i autobusi već desetljećima među pukom cijenjeni kao svojevrsni simbol grada.

Kakve su tarife

Ali već barem godinu dana ZET-ova su vozila gotovo sve samo ne plava pa se na ulicama grada mogu vidjeti njihove zelene, crvene, žute, smeđe, pa i ružičaste varijante. A razlog su reklame kojima su oblijepljeni "od glave do pete", i to, izgleda, zahvaljujući ugovoru koji je ZET potpisao za vrijeme pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a aktualni zagrebački čelnik Tomislav Tomašević sad ga je stavio u reviziju. ZET je njime tvrtki Info Media Group na pet godina dao u zakup vanjsku površinu svojih 50 tramvaja i 100 autobusa, što znači da oni ta vozila mogu "ukrasiti" reklamama i od toga zarađivati. No ono što je sporno i što je trenutačno pod povećalom jest činjenica da su vozila oslikana bojom koja nije plava te da se oslikavati počelo i niskopodne tramvaje. A ni jedno ni drugo nije u skladu s pravilima ugovaranja te je i sam Tomašević u nedjelju rekao da oko tog ugovora ima puno pitanja.

– To mi nije drag ugovor, najblaže rečeno, jer obljepljivanjem reklama na tramvaje grad postaje šoping centar, a novac je zanemariv – rekao je.

S obzirom na to da je ugovor sklopljen na 20 milijuna kuna, odnosno četiri milijuna godišnje, u moru ZET-ovih financija to je zaista kap jer tim bi novcem, primjerice, prema planu javne nabave ZET jedva uspio pokriti godišnju zalihu uredskog materijala, računalne opreme te printera i tonera za svoje urede. Zetovcima pak taj ugovor nije drag jer misle da bi posao koji obavlja tvrtka s kojim je sklopljen trebali moći obavljati i sami. Kao što to, barem dijelom, već i rade. Jer uz reklame koje dogovaraju zakupnici po javnom pozivu iz 2020. godine, gradski prijevoznik provodi i vlastiti zakup oglasnog prostora na svojim vozilima, a na njihovim je stranicama objavljen i čitav cjenik. Svatko tko to želi može na dijelu ili preko cijelog tramvaja ili autobusa objaviti svoju reklamu ili poruku ako si to, naravno, može priuštiti. Koliko će to koštati, ovisi o tipu vozila, lokaciji na kojoj će se nalaziti te na koliko dugo se prostor "renta". Najskuplji je, dakako, oglas na niskopodnim tramvajima modela NT2200 pa naljepnica u digitalnom tisku preko cijelog vozila stoji 350 tisuća kuna za godinu dana, a 250 tisuća kuna za razdoblje od šest mjeseci. Želi li netko svoj oglas smjestiti na starom "Čehu", to će ga koštati 202.700 kuna za godinu dana ili 138.700 kuna za tri mjeseca ako oglas ide preko cijele površine te samo 67.500 kuna za godišnje razdoblje ako se ondje smjesti samo naljepnica.

"Ukrasiti" se mogu, kao što se može vidjeti po gradu, i autobusi. Oglašavanje na zglobnim busevima skuplje je, naravno, nego na "solo" vozilima, ali ne mnogo. Naljepnica preko cijelog vozila koja će ondje ostati godinu dana zakupnika će stajati 63.200 kuna za zglobni te 53.000 kuna za "normalni" autobus. U ZET-ovim uvjetima oglašavanja, valja napomenuti, propisano je da u likovnom rješenju mora ili dominirati plava boja ili se ono mora staviti na vozilo bez izmjene osnovne plave boje. I upravo zbog tih uvjeta sve su oči ovih dana uprte u ljubičasta, zelena i žuta vozila koja vidimo na cestama i prugama.

Živost na ulici ili kič?

Premda se prosječnom prolazniku može učiniti kao da su tramvaji i autobusi oslikani baš svugdje, to nije slučaj. U voznom je parku ZET-a, prema službenim podacima, 266 tramvaja i 475 autobusa, no oslikano ih je prošle godine bilo tek 80. Pet puta je to više vozila, doduše, nego što ih je bilo 2020., no zarada je još uvijek, za potrebe ZET-a, "kikiriki". Jer prošle su godine od reklama na vozilima uprihodili tek 1,3 milijuna kuna, a da stavimo to u kontekst, to je taman dovoljno novca da si priušte godišnje troškove mobitela za djelatnike. Kad se zbroji taj iznos s onim koje dobiva od ugovora s Info Media Group, riječ je o 5,3 milijuna kuna u 2021.

Nagrđuju li šarene boje tramvaja vizuru grada ili ga čine ljepšim? Ovisi o tome koga se pita.

– Po meni je u redu ako je na tramvaju dobra reklama. To ipak daje neku živost gradu, da nije sve monotono. Grad time ne gubi svoj identitet, štoviše mislim da ga poboljšava – kaže nam Mladen Šutej. No neki bi, poput Marijane Blagus, više voljeli kad bi tramvaji bili "zagrebačko plavi". – Mislim da su te reklame običan kič i da ima puno prikladnijih mjesta za oglašavanje – ističe.