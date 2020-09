Župan Kolar o prevelikim i jednoslojnim maskama: 'Dogodila se greška...'

Učenici u Krapinsko-zagorskoj županiji dobili su maske koje stoje oko 100 tisuća kuna, no one su jednoslojne i prevelike što je izazvalo nevjericu kod djece i roditelja. Prozvali su župana Željka Kolara koji ih je i naručio, a on se oglasio i ispričao.

"Već prije je nabavljeno 100.000 kirurških maski, ali smatrali smo da bi bilo dobro da ih dobiju svi. I dobili su kirurške maske, vizire... no prilikom distribucije dogodila se greška i u desetak osnovnih škola djelomično su otišle krive maske, u svim ostalim školama nije bilo nikakvih primjedbi", rekao je za Vijesti.hr.

"Ispričavam se, trebalo je provjeriti je li distribucija provedena na pravi način. To je moja odgovornost i već tijekom dana učenici će dobiti manje maskice. Doduše, prema epidemiološkim uvjetima propusta nije bilo", zaključio je Kolar.