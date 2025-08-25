Žrtve ne zaslužuju da se preko njih nastavljaju ideološki ratovi

Kad čujemo i pročitamo da je utvrđeno kako je među 814 žrtava jame Jazovke bilo 13 žena i 801 muškarac, da je među njima najmanje 99 žrtava bilo mlađe od 20 godina, uključujući troje djece u dobi od 12 do 14 godina, dok je najveći broj, njih 645, bio u dobi od 20 do 35, a da je 70 žrtava bilo između 35 i 50 godina, onda se svatko normalan mora zapitati koji je to bio motiv, nagon, kakvi su to bili ljudi koji su bili sposobni ubijati čak i djecu, i uopće druge ljude mimo ratnih okršaja, hladno, mučki, okrutno! Još je strašnije kad se zna da je prva masovna likvidacija zabilježena u siječnju 1943., kada su partizanske jedinice, nakon bitke za Krašić, u Sošicama pogubile oko 220 zarobljenih vojnika poražene vojske, a da je drugu veliku seriju ubojstava počinila ista vojska u svibnju 1945., nakon završetka rata, kada su iz zagrebačkih bolnica Sveti Duh, Sestre milosrdnice i Vrapče prisilno odvedeni ranjenici, medicinsko osoblje, redovnice i dio civila te potom ubijeni i bačeni u jamu!
O Jazovki se sve znalo odavno, njezine su strahote otkrivene još 1989. godine, ali u Hrvatskoj dugo nije bilo političke volje da se žrtve Jazovke dostojno pokopaju, kao i žrtve s mnogih drugih stratišta.
A koja je bila motivacija da ljudi s crvenim zvijezdama na kapi koji su se nazivali antifašistima naprave identičnu stvar s odvođenjem ranjenika i bolesnika iz bolnice u Vukovaru 1991.? To što misle da su moralno superiorni u odnosu na one protiv kojih su ratovali i da ih imaju pravo pogubiti. I to će napraviti opet.