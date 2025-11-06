Zohran Mamdani: 'U ovom trenutku političke tame, New York će biti svjetlo'

Zohran Mamdani (34), novoizabrani gradonačelnik New Yorka, najavio je "novo doba" i "smjelu viziju" umjesto izgovora. Središnji dio te vizije bit će, kazao je u pobjedničkom govoru, najambiciozniji program za rješavanje krize troškova života koju je grad vidio još od vremena gradonačelnika Fiorella La Guardije koji je vladao od 1934. do 1946. - Ako itko može pokazati naciji koju je Donald Trump izdao kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio. Ovako ne zaustavljamo samo Trumpa, ovako zaustavljamo i sljedećeg. Donalde Trump, budući da znam da gledaš, imam dvije riječi za tebe: Pojačaj zvuk - poručio je. U govoru je ponovio da je musliman i demokratski socijalist. - U ovom trenutku političke tame, New York će biti svjetlo - istaknuo je.