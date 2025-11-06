Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
PRATITE UŽIVO Rijeke ljudi došle odati počast Nicolieru
Emotivno u Vukovaru: Majka Jean-Michela poklonila se lijesu
FOTO Na posljednji ispraćaj heroju Jean-Michelu Nicolieru stigli Thompson i Zlatko Dalić
Poslušaj
Prijavi grešku
TRUMPOV PORAZ

Zohran Mamdani: 'U ovom trenutku političke tame, New York će biti svjetlo'

Autor
Ivica Beti
06.11.2025.
u 12:45

Demokratkinja Abigail Spanberger (46), bivša agentica CIA-e, izabrana je za guvernerku Virginije, a Mikie Sherrill (53) prva je demokratska guvernerka New Jerseya

Zohran Mamdani (34), novoizabrani gradonačelnik New Yorka, najavio je "novo doba" i "smjelu viziju" umjesto izgovora. Središnji dio te vizije bit će, kazao je u pobjedničkom govoru, najambiciozniji program za rješavanje krize troškova života koju je grad vidio još od vremena gradonačelnika Fiorella La Guardije koji je vladao od 1934. do 1946. - Ako itko može pokazati naciji koju je Donald Trump izdao kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio. Ovako ne zaustavljamo samo Trumpa, ovako zaustavljamo i sljedećeg. Donalde Trump, budući da znam da gledaš, imam dvije riječi za tebe: Pojačaj zvuk - poručio je. U govoru je ponovio da je musliman i demokratski socijalist. - U ovom trenutku političke tame, New York će biti svjetlo - istaknuo je.

Ključne riječi
New York Zohran Mamdani Joe Biden Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja