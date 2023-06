Žigmanov: Hrvati u Srbiji danas su u drukčijoj poziciji nego prije

Poslije godina nastojanja, a onda i tri proračunske godine otkako su počeli radovi u Subotici, danas je svečano otvorena Hrvatska kuća, koja će biti mjesto okupljanja i pokretanja raznih ideja kada je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji. O značaju Hrvatske kuće, koja je potpuno sagrađena novcem Republike Hrvatske, govori i to da će ona biti mjesto gdje djeluju tri ključne institucije Hrvata u Vojvodini – Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska riječ. Hrvatska kuća velebno je zdanje u čiju je gradnju uloženo oko 1,9 milijuna eura, a nalazi se nedaleko od samoga središta Subotice. Prostire se na oko 1100 četvornih metara, moderno je opremljena te je, istaknuto je više puta, ponos svakoga Hrvata u Subotici i Srbiji. Hrvatsku kuću danas su svečano otvorili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i premijerka Srbije Ana Brnabić, koji su prethodno održali sastanak u gradskoj kući.

Premijer Plenković, kojemu je to prvi službeni posjet Srbiji otkako je na toj funkciji, dolaskom u Hrvatsku kuću rekao je da kuća izgleda bolje nego na fotografijama.

– Ovo je svakako veliki dan za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji. Do sada su naše ključne institucije djelovale u neadekvatnim uvjetima i u objektu koji nije bio u našem vlasništvu. Sada smo dobili reprezentativan objekt u kojem će sve institucije imati odlične uvjete za rad – rekao je predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislav Žigmanov, koji je od listopada prošle godine i ministar u vladi Srbije. Istaknuo je da su vojvođanski Hrvati otvaranjem Hrvatske kuće ostvarili veliki cilj, ali i da su u tome imali kontinuiranu podršku Republike Hrvatske. Prema njegovim riječima, to je značajan korak iako i dalje ostaje niz problema koji su godinama pa i desetljećima neriješeni. Podsjetio je da je projekt Hrvatske kuće počeo prije pet-šest godina kupnjom zemljišta, a gradnja je trajala tri godine. O njezinu značenju govori i to da ju je otvorilo dvoje premijera.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI:

– I ovaj posjet premijera Plenkovića izuzetno je značajan i dolazi samo dva mjeseca nakon posjeta Ane Brnabić Zagrebu. On je znak otvorenosti i političkog ambijenta i vjerujem da će se i u budućnosti uzajamni posjeti ponavljati jer samo tako možemo riješiti probleme – rekao je Žigmanov. Kazao je i da je položaj vojvođanskih Hrvata otkako je on ministar relaksiraniji te da je njegovim imenovanjem napravljen veliki iskorak.

– Hrvate se više ne gleda isključivo u negativnom kontekstu, nismo više targetirani niti nas se proziva u medijima za sve i svašta. Skinuta je na neki način stigma s nas te nas se uvažava, pita o položaju Hrvata, povećana su financijska sredstva za neka pitanja, vidljivi smo kada se govori o raznim temama, pita za mišljenje... Mogu reći da su danas Hrvati u Srbiji u drukčijoj poziciji nego prije, a očekujemo da ćemo u odnosima s vladama Srbije i Hrvatske dodatno poboljšati naš položaj – istaknuo je Žigmanov.

O značaju otvaranja Hrvatske kuće govorila je i v. d. ravnateljica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Katarina Čeliković, koja je istaknula da Hrvatska kuća neće biti dom samo triju institucija vojvođanskih Hrvata, nego cijele hrvatske zajednice.

– Impresionirani smo svime što se događa te naša zahvalnost nema granica. Takvo što doživi se samo jednom u životu. Za vojvođanske Hrvate ovaj dan ključan je u novijoj povijesti – rekla je Čeliković. I ona kaže da je danas položaj hrvatske nacionalne manjine relaksiraniji i bolji nego prije, a da je jedan od razloga tome svakako i činjenica da Hrvati imaju ministra u Vladi Srbije.

– Objavom na društvenim mrežama da će otvaranje Hrvatske kuće biti izravno prenošeno dobili smo niz pohvala, ali i poruka "Ja sam Hrvatica", "Ja sam Hrvat" i slično, što se prije nije događalo – rekla je Čeliković.

Treba svakako spomenuti i konkretne brojke koje kažu da, prema posljednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi samo 39.107 Hrvata. Pretpostavlja se da to nije točna brojka jer se oko osam posto građana Srbije nije nacionalno izjasnilo. Inače, 1961. godine u Srbiji je živjelo više od 200.000 Hrvata.