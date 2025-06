Temperature u Mostaru preko 40 stupnjeva: Iskrivile se željezničke tračnice, bukte i požari

Meteoalarm je u petak izdao upozorenje jer će temperature u Mostaru i Hercegovini rasti preko 40 stupnjeva Celzija, što otežava gašenje požara nedaleko od Gruda, a isti razlog je doveo do obustave željezničkog prometa jer su se od vreline u sjevernom dijelu BiH deformirale tračnice. Prema najavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda temperature će se u gradu na Neretvi rasti do 42°C. Zbog toga je izdano posebno upozorenje s uputama stanovnicima da budu pripremljeni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika kod osjetljivih osoba.

Tamošnji Dom zdravlja u Mostaru izvijestio je kako je posljednjih dana došlo do povećanja broja intervencija kod pacijenata. Visoke temperature otežavaju i gašenje velikoga požara nedaleko od Gruda. Tamo je prvi put angažiran i air tractor kojega su vlasti u Mostaru tijekom ljetne sezone iznajmile od kompanije Air Tractor iz Osijeka. Gasiteljima problem predstavlja težak i nepristupačan brdoviti teren. Toplotni val izazvao je posljedice diljem zemlje pa je prekinut željeznički promet nedaleko od Banja Luke jer su se tračnice iskrivile.