Zemljište je prijavio, a kuću kasnije dao sinu

Ministar državne imovine Goran Marić jučer se još jednom našao u fokusu medija, ovoga puta zbog kuće od 67 četvornih metara u zagrebačkim Remetama, sagrađene na zemljištu koje je do 2013. bilo u vlasništvu njegove supruge, a potom darovano Marićevu sinu. Ovu kuću ministar nikada nije prijavio u svojim imovinskim karticama, a sam jučer nije bio voljan objašnjavati zašto. Poručio je tek kako će o svemu progovoriti kada za to dođe vrijeme i pojasnio kako je sada na Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa da odradi svoj dio posla.

– Očitovat ću se Povjerenstvu, biti na raspolaganju, a kada povjerenstvo završi svoj posao onda ću ja govoriti – kazao je ministar. Iz njemu bliskog kruga poručuju, pak, kako u priči o kući ministrova sina u Remetama nema ničega spornog te kako je Marić u potpunosti ispunio sve svoje obveze po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

Više nego je propisano

Ministar je, kažu, u imovinskoj kartici koju je podnio 2008. kao saborski zastupnik prijavio zemljište koje je nekoliko godina ranije kupio s ruševnom kućom i drvenom garažom. Tu kuću i garažu u međuvremenu je srušio jer nisu bile upotrebljive. Zemljište je u trenutku podnošenja imovinske kartice bilo potpuno očišćeno pa ga je ministar prijavio isključivo kao zemljište, jer je to i bilo, objašnjavaju u Marićevu krugu.

Na tom je zemljištu kasnije započeo gradnju kuće, no ona nije do kraja dovršena, a zemljište i kuću u izgradnji ministar i supruga 2013. darovali su sinu, koji je u tom trenutku bio punoljetan, a imovina punoljetne djece po zakonu se ne mora unositi u imovinsku karticu.

– Neobično je da se od Marića sada traži i više nego što je propisano zakonom - komentiraju u njegovu krugu, u kojem su uvjereni da je riječ o široj medijskoj akciji protiv ministra, o čijoj se impresivnoj imovini ne piše prvi puta. U istim medijima se, kažu, tako i jučer ponavlja teza o apartmanu u Turnju kojeg je ministar kupio 2001., a po medijskim izvješćima prodao ga je 2014. godine.

No, ministrovi suradnici ističu da je taj apartman prodan još 2004., dakle tri godine nakon što je kupljen, a u prilog tomu Večernjem listu na uvid su dali i preslik obaju kupoprodajnih ugovora, dakle i onog kojim je ministar kupio i onog kojim je prodao sporni apartman.

U Marićevu krugu ponavljaju i tezu da je riječ o pokušaju osvete krugova kojima je ministar stao na žulj u namjeri da uredi upravljanje državnom imovinom.

A u tom krugu mogli bi se naći mnogi, od onih koji godinama bespravno koriste tvorničke hale i hotele koje u procesu pretvorbe nisu upisivali u temeljni kapital kako bi umanjili cijenu po kojoj su privatizirali poduzeća do onih koji u podnajam po visokim cijenama daju državne poslovne prostore u gradskim središtima, za što državi plaćaju “siću” i onih koji su u zadnje vrijeme deložirani iz atraktivnih stanova koje su također godinama bespravno koristili, a državi za to nisu platili ni lipe.

Postupak ovisi o očitovanju

U Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa već su ranije na temelju medijskih napisa pokrenuli redovitu provjeru Marićeve imovinske kartice u okviru koje se provjeravaju usklađenost podataka o ukupnoj ministrovoj imovini. Povjerenstvo se u tom poslu obratilo nizu zemljišno-knjižnih sudova, a utvrdi li se nesklad institucionalnih podataka s onima što ih je ministar prijavio u imovinskoj kartici, od njega će se zatražiti da opravda taj nesklad. O očitovanju ministra ovisit će i eventualno pokretanje postupka, pojašnjavaju u Povjerenstvu. Načelno ističu kako dužnosnik kada stupa na dužnost mora prijaviti svu imovinu, a ukoliko tijekom mandata dođe do značajnih promjena, i njih mora prijaviti, i to do kraja godine u kojoj je promjena nastala. Dužan je, također, prijaviti promjene i u imovini svog bračnog druga i maloljetne, ne i punoljetne djece.