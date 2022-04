Pitali smo Zekanovića što je bijeli prah u vrećici: Ono što mislite da jest. Milanović je sam priznao da je uzimao drogu

Nakon što je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović na početku današnje sjednice Sabora izveo performans tako što je, govoreći za saborskom govornicom, pokazao prozirnu plastičnu vrećicu u kojoj je bio bijeli prah, pritom rekavši da je to jučer pronašao na Pantovčaku, pri čemu je u cijelom svom govoru aludirao na to da je predsjednik države Zoran Milanović narkoman, točnije ovisnik o kokainu, nazvali smo Zekanovića da pojasni svoje riječi.



- Prva stvar, ja sam već i prije nekoliko puta izrazio strah da taj čovjek ima ozbiljnih zdravstvenih problema. No, takvi se problemi mogu riješiti. Medicina je danas uznapredovala i postoje lijekovi koji mogu izliječiti većinu bolesti. Drugo, Milanović je nekoliko puta u medijima priznao da je konzumirao drogu, ne ulazeći pritom u njegove "sarkastične" izjave, primjerice onda kada je u nekom restoranu ili kafiću pitao konobare: "Ima li kokaina?" Znači, ja ne govorim ni o čemu što on prije i sam nije rekao. On je nedavno na jedan patološki način optužio mene i predsjednika Vlade na način da predsjednik Vlade meni negdje nekako donosi novac u gotovini. Spomenuo je pritom i DORH. I meni je čudno što DORH još nije reagirao jer je to ozbiljna optužba. E sad, ili DORH zna da on nije uračunljiv pa zato ne postupa po njegovim prijavama ili između predsjednika i DORH-a postoji neka sprega pa DORH to zato ignorira. Znači, radi se ili o neuračunljivosti pa su institucije, DORH i tajne službe, toga svjesne ili DORH ne radi svoj posao zbog neke sprege - kazao je Hrvoje Zekanović nakon čega smo ga zamolili da kaže što se točno nalazilo u bijeloj vrećici kojom je mahao za saborskom govornicom.